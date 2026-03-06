China examina una ley para promover la «unidad étnica» entre sus grupos minoritarios

3 minutos

Pekín, 6 mar (EFE).- El Legislativo chino examina un proyecto de ley destinado a promover la «unidad étnica y el progreso», una iniciativa que, según analistas, busca consolidar legalmente la política impulsada por el presidente, Xi Jinping, para reforzar la integración de las minorías en una identidad nacional común.

El borrador de la llamada ‘Ley para la Promoción de la Unidad y el Progreso Étnicos’ fue presentado el jueves para su tercera lectura ante la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo), cuya sesión anual comenzó ese día en Pekín, informó la agencia oficial Xinhua.

Durante la presentación del texto, el vicepresidente del Comité Permanente de la ANP, Li Hongzhong, afirmó que la norma pretende convertir en ley la política de «fomentar un fuerte sentido de comunidad para la nación china» y avanzar en la gestión de los asuntos étnicos «dentro del marco del Estado de derecho».

El proyecto incluye disposiciones para apoyar el desarrollo económico en regiones con gran presencia de minorías étnicas y para promover la «prosperidad común» entre los distintos grupos, con medidas relacionadas con infraestructuras, servicios públicos o desarrollo industrial.

Según Xinhua, legisladores consideran que la norma podría ofrecer «garantías legales» para impulsar el desarrollo de estas regiones.

Algunos expertos, sin embargo, consideran que el texto refleja la evolución de la política étnica impulsada durante la era de Xi.

El analista Changhao Wei, del portal especializado NPC Observer, señala que la ley está diseñada para «codificar la nueva ortodoxia de Xi para gobernar las minorías étnicas», una doctrina que busca reforzar la identificación de los ciudadanos con «una nación china unificada bajo el Partido Comunista Chino» (PCCh, gobernante).

En términos generales, esta orientación pretende «no solo fortalecer el sentido de pertenencia a una nación china más amplia, sino también atenuar la expresión de otras identidades» que puedan considerarse competidoras desde la perspectiva oficial, según Wei.

El análisis también destaca que el proyecto prevé reforzar la enseñanza del mandarín desde la educación infantil y exige que, cuando se utilicen lenguas minoritarias junto al chino estándar en espacios públicos, los caracteres chinos tengan mayor visibilidad.

La ONG Chinese Human Rights Defenders (CHRD) denunció en febrero que recientes cambios legales en China eliminan disposiciones que permitían utilizar lenguas minoritarias como idioma de enseñanza en las escuelas y consolidan una tendencia a sustituirlas por el mandarín como lengua principal de instrucción.

Según Wei, el texto también promueve diseñar libros de texto acerca del concepto de «comunidad de la nación china».

El borrador, que comenzó a elaborarse en 2023, incluye además disposiciones contra actos que «socaven la unidad étnica», entre ellos el terrorismo violento, el separatismo étnico o el extremismo religioso.

Para el académico Tursun Ebey, citado por Xinhua, la cohesión entre grupos étnicos constituye «la línea vital de todos los grupos» en la región occidental de Xinjiang.

Xi visitó en 2025 tanto la citada Xinjiang como el Tíbet, regiones donde ONG internacionales han denunciado abusos contra los derechos humanos y restricciones a la libertad religiosa. EFE

aa/lcl/jrh

(video)