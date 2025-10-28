China lanza una campaña para frenar abusos en las recompensas de retransmisiones online

2 minutos

Pekín, 28 oct (EFE).- La Administración del Ciberespacio de China (CAC, principal regulador de Internet del país) anunció el inicio de una campaña nacional de dos meses para atajar lo que describió como “irregularidades” en las recompensas monetarias dentro de las plataformas de retransmisiones en directo.

El operativo se centrará en cuatro áreas principales: la emisión de contenidos “vulgares” que inciten a las donaciones, el uso de identidades falsas para engañar a los usuarios, la inducción de menores a realizar pagos y las prácticas que fomenten el gasto “irracional” entre los espectadores.

Según la directriz publicada este martes a través de la cuenta oficial del organismo en WeChat -semejante a Whatsapp, censurada en China-, el regulador exigirá a las plataformas reforzar la supervisión de los límites de gasto, la verificación de identidad de los usuarios y los mecanismos de devolución en casos que involucren a menores.

También deberán revisar los sistemas de clasificación de popularidad, votaciones y recompensas que incentivan la competencia basada exclusivamente en el dinero donado.

Las autoridades advirtieron que serán sancionadas las cuentas, plataformas o agencias de gestión de creadores que “enseñen o toleren conductas irregulares para obtener propinas”, y que los casos graves se harán públicos “para servir de advertencia”.

En los últimos años, los reguladores han puesto en marcha numerosas campañas contra comportamientos como la ostentación de riqueza, la «información falsa», el «contenido inapropiado» y los «valores erróneos» en redes sociales, lo que ha llevado al cierre de miles de cuentas.

China es el país con más internautas del mundo, más de 1.100 millones, pero a la vez es uno de los que ejercen mayor control en los contenidos: servicios populares en otros países como Google, Facebook, X (antes Twitter) o YouTube están bloqueados en el gigante asiático desde hace años. EFE

gbm/jacb/rrt