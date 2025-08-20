China mantiene en el 3 % su tipo de interés de referencia por cuarto mes consecutivo

The Swiss voice in the world since 1935

Shanghái (China), 20 ago (EFE).- El Banco Popular de China (BPC, banco central) anunció este miércoles que mantendrá su tipo de interés de referencia en el 3 % por cuarto mes consecutivo, cumpliendo así con las expectativas de los analistas, que no esperaban cambio alguno.

En la actualización mensual que divulga en su página web oficial, la institución indicó que la tasa referencial para créditos (LPR, en inglés) a un año se mantendrá en el citado nivel por lo menos un mes más.

Este indicador, establecido como referencia para los tipos de interés en 2019, sirve para fijar el precio de los nuevos créditos -generalmente, para empresas- y de los de interés variable que están pendientes de devolución.

Su cálculo se hace a partir de las contribuciones a los precios de una serie de bancos -que incluye a pequeños prestamistas que tienden a tener mayores costos de financiación y mayor exposición a créditos morosos-, y tiene por objetivo rebajar los costos del endeudamiento y apoyar a la ‘economía real’.

El banco central también indicó este miércoles que la LPR a 5 años o más -de referencia para préstamos hipotecarios- seguirá en el 3,5 %, también en línea con los pronósticos de los expertos.

La última rebaja de tipos en China data del pasado mes de mayo, cuando la institución acometió un recorte de 10 puntos básicos: para la LPR a un año, del 3,1 % al 3 %, y para la de 5 años o más, del 3,6 % al 3,5 %.

Aquella decisión fue calificada de «obvia» por los analistas ante una coyuntura complicada para la segunda economía del mundo, algo que podría traducirse en recortes adicionales a lo largo del resto del año.

Aparte de la incertidumbre por las disputas comerciales con Estados Unidos, la baja demanda nacional e internacional, unida a riesgos de deflación, estímulos insuficientes, una prolongada crisis inmobiliaria o una falta de confianza entre los consumidores y el sector privado son algunas de las causas que esgrimen los analistas para explicar una recuperación menos brillante de lo esperado de la economía china tras los años del ‘cero covid’. EFE

