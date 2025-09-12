The Swiss voice in the world since 1935

China ordena a Xpeng retirar 47.000 coches eléctricos por defecto en dirección asistida

Pekín, 12 sep (EFE).- La automotriz china Xpeng deberá retirar 47.490 vehículos eléctricos de su modelo P7+ por un defecto en el sistema de dirección asistida, informó hoy en un comunicado la Administración Estatal para la Regulación del Mercado de China (SAMR, por sus siglas en inglés).

Los automóviles afectados fueron producidos entre el 20 de agosto de 2024 y el 27 de abril de 2025.

Según el organismo, algunos de esos vehículos presentan un fallo en la conexión del cableado del sensor del motor eléctrico de la dirección asistida que podría ocasionar fluctuaciones en la señal, lo que activaría de forma errónea la luz de advertencia y provocaría la pérdida de la función de asistencia.

La SAMR aseguró que este problema constituye «un riesgo para la seguridad» de los conductores de este modelo de la marca.

La empresa sustituirá sin coste los componentes defectuosos del sistema de transmisión para eliminar el problema, señaló el organismo.

Xpeng, fundada en la localidad suroriental de Cantón en 2014, es una de las principales competidoras de la estadounidense Tesla en el mercado chino. EFE

