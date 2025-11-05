China pide no politizar la investigación de la UE sobre la compra de níquel en Brasil

Pekín, 5 nov (EFE).- El Gobierno chino instó este miércoles a que «no se politicen asuntos comerciales», después de que la Comisión Europea (CE) anunciase que investigará la adquisición del negocio de níquel en Brasil de Anglo American por parte de MMG, controlada por la empresa estatal china Minmetals Corporation.

En una rueda de prensa, la portavoz de la Cancillería china Mao Ning expresó su esperanza de que «las partes involucradas mantengan su compromiso con la apertura, respeten los principios de la economía de mercado y la competencia leal, y se abstengan de politizar o sobrevalorar los asuntos comerciales y económicos».

Mao indicó además que las autoridades chinas esperan que «se proporcione un entorno empresarial justo, transparente y no discriminatorio para las empresas de todos los países».

«China apoya de manera constante a las empresas chinas en la cooperación pragmática en diversos ámbitos, basada en el principio del beneficio mutuo y los resultados beneficiosos para todas las partes», agregó la portavoz.

Bruselas indicó en un comunicado que tiene «preocupaciones preliminares» acerca de que la operación permita a MMG desviar el suministro de ferroníquel de los mercados europeos, lo que provocaría costes más elevados y «menor calidad» en la producción europea de acero inoxidable.

El Ejecutivo comunitario mencionó que, tras ser adquirido por MMG, el negocio de níquel de Anglo American «podría tener un incentivo para reducir su suministro a los clientes europeos en favor de las actividades de su propio grupo».

Ante las preocupaciones de Bruselas, MMG envió un conjunto de compromisos a la Comisión, que no los consideró «lo suficientemente claros para abordar los problemas de competencia identificados».

La Comisión tiene ahora un plazo de noventa días laborables, hasta el próximo 20 de marzo, para tomar una decisión definitiva sobre la operación.

«El ferroníquel es un insumo clave para que los productores europeos fabriquen acero inoxidable de alta calidad y bajas emisiones a precios competitivos, lo cual es fundamental para muchos sectores», señaló la vicepresidenta ejecutiva de la CE para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera. EFE

