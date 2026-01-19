China pierde 3,4 millones de habitantes en 2025 ante otro récord negativo de la natalidad

Shanghái (China), 19 ene (EFE).- El número de habitantes de China, el segundo país más poblado del mundo, se redujo en unos 3,39 millones en 2025 ante un récord negativo de natalidad y el envejecimiento de la población, según datos oficiales publicados hoy por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

El dato supone un cuarto año consecutivo de contracción, después de que la población disminuyese en 850.000 personas en 2022 -el primer descenso desde 1961, cuando el número de habitantes se contrajo como consecuencia de la hambruna derivada de la fallida política de industrialización del Gran Salto Adelante-, en 2,08 millones en 2023 y en 1,39 millones en 2024.

El país registró el año pasado 7,92 millones de nacimientos, una considerable reducción frente a los 9,54 millones de 2024 y un nuevo récord negativo desde el año de la fundación del país, 1949, al quedar incluso por debajo de los 9,02 millones de 2023.

Un «asunto vital» para Xi

Pese a las numerosas políticas anunciadas por las autoridades tanto a nivel local como nacional para tratar de crear una «sociedad favorable a la crianza», la tasa de natalidad cayó también a mínimos históricos, con 5,63 por cada 1.000 personas.

El gigante asiático permite desde 2021 a sus ciudadanos tener un tercer hijo, aunque la decisión no fue acogida con gran entusiasmo por la población, debido tanto a la carga económica que supone la crianza como a la prioridad que se da a la carrera laboral.

Durante su XX Congreso, en 2022, el gobernante Partido Comunista (PCCh) enfatizó que el país necesita un sistema que «aumente las tasas de natalidad y reduzca los costos del embarazo, el parto, la escolarización y la crianza»; más allá, el presidente chino, Xi Jinping, calificó la crisis demográfica como un «asunto vital».

Además, China registró en 2025 unos 11,31 millones de fallecimientos, con una tasa de 8,04 por cada 1.000 habitantes, superior a la de 7,76 del año anterior.

Así, el gigante asiático finalizó el año con 1.404,89 millones de habitantes, lo que contrasta con los 1.408,28 millones que había en el país a finales del año anterior.

China es actualmente el segundo país más poblado del mundo, por detrás de India, que superó al país en número de habitantes en 2023 y cuya población continúa creciendo, según datos de Naciones Unidas.

Incentivos y más hombres que mujeres

En los últimos meses, Pekín ha puesto en marcha medidas para tratar de revertir la caída de los nacimientos, como subsidios directos de 3.600 yuanes (517 dólares, 444 euros) anuales por cada menor de tres años y planes para que el parto quede cubierto por el seguro nacional de maternidad antes de 2026.

Asimismo, el Gobierno anunció a finales de 2025 una revisión integral de la política de precios de los jardines de infancia para reducir los costes de la educación preescolar y reforzar el apoyo a la natalidad.

El contexto demográfico también coincide con el aumento de la población que vive sola, que supera los 92 millones de personas y que podría situarse entre 150 y 200 millones en 2030, de acuerdo con datos del Ministerio de Asuntos Civiles y estimaciones del Instituto de Investigación Beike.

Otro obstáculo importante es el desequilibrio de género propiciado por décadas de ‘política del hijo único’, en las que predominó la búsqueda de hijos varones y que hace que en este momento en China exista una proporción aproximada de 104,34 hombres por cada 100 mujeres. EFE

