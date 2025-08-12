The Swiss voice in the world since 1935

China prohíbe la importación de productos avícolas de España por los brotes de gripe aviar

Shanghái (China), 12 ago (EFE).- China prohibió la importación de productos avícolas desde España ante los brotes de gripe aviar de alta patogenicidad registrados en varias zonas del país europeo, el cual aún se estaba preparando para exportar estos bienes al gigante asiático tras firmar un acuerdo al respecto el pasado mes de abril.

En un comunicado firmado a finales de la pasada semana, la Administración General de Aduanas del país asiático anunció que la decisión se toma para «prevenir la propagación de la enfermedad y para proteger la seguridad y bioseguridad del ganado nacional».

Así, desde el día 7 de agosto, quedaron prohibidas las importaciones, tanto directas como indirectas, de productos avícolas y derivados, incluyendo también los procesados.

Las medidas también incluyen el tratamiento, bajo supervisión de Aduanas, de todos los desechos animales o agrícolas que lleguen a China a bordo de cualquier medio de transporte procedente de España, y se establecen castigos para quien viole las prohibiciones.

Por el momento, las autoridades chinas no han establecido un plazo para la finalización de estas medidas, similares a las tomadas en mayo contra las importaciones de pollo brasileño, también por la gripe aviar.

El pasado mes de abril, el ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y la viceministra de Aduanas de China, Lu Weihong, firmaron un nuevo protocolo de exportación que permitiría a los productores avícolas del país ibérico contar con este nuevo destino asiático para ampliar sus ventas al exterior.

Entonces, el Ministerio español destacó que China «es un gran demandante de carne de ave y otros productos relacionados con escasa capacidad de comercialización en otros mercados».

La institución recordó que, desde junio de 2018, ambos países han suscrito 11 protocolos para la apertura del mercado chino a productos agroalimentarios españoles, los más recientes, enfocados a productos del porcino y a la cereza.

En 2024, España exportó a China productos agroalimentarios por valor de 1.864 millones de euros, con un saldo comercial positivo de 253 millones de euros. EFE

