China prueba con éxito el primer encendido estático del cohete lunar Larga Marcha 10

2 minutos

Pekín, 16 ago (EFE).- China completó con éxito la primera prueba de encendido estático del cohete Larga Marcha 10 en la isla de Hainan, un paso clave de su programa de exploración lunar tripulada con vistas a un alunizaje antes de 2030, reportó este sábado el oficialista China Daily.

Según datos de la Agencia Espacial de Misiones Tripuladas de China (AEMT), la prueba se llevó a cabo el viernes, cuando se encendieron de forma simultánea los siete motores de la primera etapa del cohete en el Centro de Lanzamiento Espacial de Wenchang, en la provincia sureña de Hainan.

El test permitió comprobar la capacidad de funcionamiento conjunto de los motores bajo distintas condiciones y obtener datos completos de la operación, que concluyó con éxito, añadió el organismo.

El Larga Marcha 10, de nueva generación y con distintas configuraciones, será el encargado de lanzar tanto la nave tripulada Mengzhou como el módulo de alunizaje Lanyue, dentro del plan de China para enviar astronautas a la Luna antes de 2030.

En la prueba, el empuje alcanzó casi las 1.000 toneladas, la mayor cifra registrada hasta ahora en un test de este tipo en China, según la AEMT.

El Larga Marcha 10 es un cohete de tres etapas con dos aceleradores laterales, de 92,5 metros de altura y cinco de diámetro, mientras que su variante Larga Marcha 10A, de 67 metros, será parcialmente reutilizable.

El éxito del encendido se suma a las recientes pruebas de la nave tripulada Mengzhou y del módulo de alunizaje Lanyue.

China ha entrado así en la fase de preparación del alunizaje tripulado, que según los planes oficiales debería producirse antes de 2030.

China ha invertido fuertemente en su programa espacial y ha conseguido alunizar la sonda Chang’e 4 en la cara oculta de la Luna -primera vez que se logra- y llegar por primera vez a Marte, convirtiéndose en el tercer país -tras Estados Unidos y la extinta Unión Soviética- en amartizar.

Asimismo, el gigante asiático planea construir una base de exploración científica junto con Rusia y otros países en el polo sur de la Luna. EFE

