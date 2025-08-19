China se compromete a reanudar el suministro de fertilizantes y tierras raras a la India

Nueva Delhi, 19 ago (EFE).- El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, se ha comprometido a que su país reanudará el suministro de fertilizantes, minerales de tierras raras y maquinaria para la construcción de túneles a la India, en el que sería el primer resultado tangible del deshielo entre ambas potencias.

Según informó este martes el diario local Hindustan Times, el compromiso fue adquirido por Wang durante la reunión que mantuvo ayer con su homólogo indio, Subrahmanyam Jaishankar, quien ya había planteado la necesidad de restablecer estos suministros, cruciales para la agricultura y la industria de alta tecnología indias, en un viaje a Pekín el mes pasado.

Durante el encuentro, ambas partes reconocieron que las tensiones globales hacen necesario un mayor acercamiento entre Nueva Delhi y Pekín. Según el diario, la creencia general en la reunión fue que las decisiones de Washington afectarán a ambos países y que, por lo tanto, es necesario que mantengan un diálogo para superar la incertidumbre.

La reanudación de estos suministros es clave para la India, uno de los mayores importadores de fertilizantes del mundo, y la suspensión de las exportaciones chinas en los últimos años había contribuido a la incertidumbre en su sector agrícola.

Por otro lado, los minerales de tierras raras son elementos químicos indispensables para la fabricación de productos de alta tecnología, desde teléfonos móviles y vehículos eléctricos hasta equipos militares.

La India busca diversificar sus cadenas de suministro y potenciar su industria nacional a través de la iniciativa «Make in India», un objetivo para el que el acceso a las tierras raras es fundamental.

La agenda de hoy estaba centrada en la 24ª reunión sobre la disputa fronteriza, que presiden Wang Yi y el asesor de Seguridad Nacional indio, Ajit Doval, y culminará esta tarde con un encuentro entre el canciller chino y el primer ministro, Narendra Modi.

Este acercamiento busca reconstruir los puentes rotos tras los mortales enfrentamientos fronterizos de 2020 y llega en un momento de máxima tensión comercial entre la India y la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, tras la imposición de un arancel del 50% a los productos indios. EFE

