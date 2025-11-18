China tilda de «calumnias malintencionadas» las acusaciones de espionaje del Reino Unido

3 minutos

Londres, 18 nov (EFE).- La embajada de China en el Reino Unido calificó este martes de «calumnias malintencionadas» las advertencias emitidas por los servicios secretos británicos a los diputados sobre supuestas actividades de espionaje en el Parlamento orquestadas desde Pekín.

Un portavoz de la misión diplomática aseguró que las alegaciones del MI5, el servicio de inteligencia interior británico, «son una pura fabricación», después de que este alertara de que personal de inteligencia chino, haciéndose pasar por ‘cazatalentos’, habría contactado con parlamentarios y figuras de otros sectores para recabar información.

«Condenamos enérgicamente estas acciones despreciables del Reino Unido y hemos hecho firmes gestiones ante las autoridades británicas», señaló el representante del Gobierno chino en un comunicado publicado en la web de la embajada, a falta de una reacción a nivel más alto desde Pekín.

«Instamos al Reino Unido a que ponga fin de inmediato a esta farsa autoescenificada de acusaciones falsas y autobombo, y deje de seguir por el camino equivocado de socavar las relaciones entre China y el Reino Unido», añadió.

El presidente de la Cámara de los Comunes, Lindsay Hoyle, escribió hoy a los diputados para informarles de las advertencias del MI5, que considera que existe «un riesgo significativo» de espionaje por parte del Estado chino.

Según la inteligencia británica, el Ministerio de Seguridad de China estaría contactando activamente con parlamentarios para obtener información y establecer relaciones a largo plazo, utilizando redes profesionales, agencias de reclutamiento y consultores que actúan en su nombre.

El aviso, remitido también a la Cámara de los Lores (alta), precisa que al menos dos personas estarían implicadas en estas actividades, empleando perfiles en la plataforma profesional LinkedIn para realizar un seguimiento a gran escala en nombre del ministerio chino.

Como parte de estas maniobras, se ofrecerían viajes a China con todos los gastos pagados, así como aportes en efectivo o en criptomonedas, según la alerta.

En una declaración ante el Parlamento, el secretario de Estado británico de Seguridad, Dan Jarvis, afirmó que el Gobierno no tolerará intentos «encubiertos y calculados» de China para interferir en los asuntos soberanos del Reino Unido.

«Tomaremos las medidas necesarias para proteger nuestros intereses nacionales, a nuestros ciudadanos y nuestra forma de vida democrática, en colaboración con nuestros aliados y socios», declaró.

Más tarde, la oficina del primer ministro abundó en la misma idea a través de un portavoz: «Nuestro enfoque con China es coherente: cooperaremos donde podamos y nos enfrentaremos a lo que debamos, y eso significa encarar las amenazas que presenta China». EFE

jm/fjo/psh