China trabaja con todas las partes para «evitar una escalada» de la situación en Venezuela

2 minutos

Pekín, 3 dic (EFE).- El Gobierno chino aseguró este miércoles que «trabaja con todas las partes» para «evitar una mayor escalada» de la situación en Venezuela, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmase que su país prepara ataques por tierra en medio de su despliegue militar en aguas cercanas al país caribeño.

El portavoz de la Cancillería china Lin Jian manifestó hoy en una rueda de prensa que Pekín «se opone a cualquier acción que viole los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas o que atente contra la soberanía y la seguridad de otros países».

Lin aseveró que China «se opone a la injerencia de fuerzas externas en los asuntos internos de Venezuela bajo cualquier pretexto».

«El Gobierno chino trabaja con todas las partes para salvaguardar el estatus de la ‘zona de paz’ de América Latina y el Caribe y evitar una mayor escalada de la situación», agregó el portavoz.

Durante una reunión en la Casa Blanca, Trump insistió en que «muy pronto» comenzarán los ataques contra carteles del narcotráfico dentro del territorio venezolano, lo que se enmarcaría en la operación Lanza del Sur, que hasta ahora ha destruido una veintena de embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, dejando, según EE.UU., más de 80 personas muertas.

Venezuela alertó este martes de que la estabilidad regional en el Caribe está «amenazada» por «un despliegue militar estadounidense sin precedentes» que busca «desestabilizar» el entorno de la nación caribeña y afectar su soberanía.

Mientras Washington acusa al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de encabezar una «organización terrorista» denominada Cartel de los Soles, Caracas denuncia que EE.UU. lleva a cabo su despliegue como parte de un plan para propiciar un «cambio de régimen» en el país suramericano y sacar al chavismo, que ocupa el poder desde 1999.

Pekín, que ha reforzado sus intercambios con Caracas en los últimos años, ha condenado reiteradamente en las últimas semanas lo que describe como una «injerencia» en los asuntos internos de Venezuela por parte de Estados Unidos. EFE

aa/jacb/ah