China vuelve a patrullar las disputadas islas Senkaku en plenas tensiones con Japón

2 minutos

Pekín, 10 dic (EFE).- Una formación de buques de la Guardia Costera de China (CCG) llevó a cabo este miércoles una patrulla en aguas que Pekín reivindica como parte de su jurisdicción en torno a las islas Diaoyu, administradas por Japón bajo el nombre de Senkaku, en medio de la creciente disputa bilateral entre ambos países.

En un breve comunicado publicado en su cuenta oficial de la red social WeChat, la Guardia Costera indicó que la flotilla, encabezada por el navío 2501, había realizado este 10 de diciembre una patrulla en las «aguas territoriales de las Diaoyu», la segunda operación de este tipo en menos de un mes.

«Se trata de una operación de patrulla para defender los derechos e intereses (de China) realizada por la Guardia Costera de conformidad con la ley», indicó el texto, sin ofrecer más detalles al respecto.

Para Japón, las Senkaku forman parte de la prefectura de Okinawa, mientras que China las reclama como parte «histórica e inherente» de su territorio.

Esta patrulla, similar a la organizada por Pekín en torno a estas aguas el pasado 16 de noviembre, tuvo lugar un día después de que bombarderos pertenecientes a China y Rusia volaran conjuntamente, según Tokio, en torno a Japón entre las islas de Okinawa y Miyakojima, un paso con aguas y espacio aéreo internacionales.

Ambos episodios tienen lugar en pleno clima de tensión entre Tokio y Pekín, debido a unos comentarios el mes pasado de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, quien afirmó que un ataque militar chino a Taiwán podría justificar una intervención de las Fuerzas de Autodefensa (Ejército) niponas.

Pekín respondió con medidas de presión económica y cultural, entre ellas advertencias de viaje a Japón, la prohibición de importar productos del mar japoneses y la paralización de licencias para películas y conciertos procedentes del país vecino.

La tensión en torno a las Senkaku no se limita únicamente a este tipo de «patrullas de aplicación de la ley»: la Guardia Costera china expulsó a principios de este mes a un barco pesquero japonés al que acusó de entrar «ilegalmente» en aguas próximas a estas islas. EFE

