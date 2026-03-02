Chipre critica al Reino Unido por no aclarar si bases en la isla se usan para atacar Irán

2 minutos

Nicosia, 2 mar (EFE).- El Gobierno de Chipre ha «lamentado» este lunes la falta de una «garantía clara» por parte del Reino Unido sobre si sus bases en la isla, una de ellas atacada la pasada noche por un dron de fabricación iraní, están siendo usadas en los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel sobre Irán.

El portavoz gubernamental Konstantinos Letymbiotis expresó el «desagrado» porque el primer ministro británico, Keir Starmer, no haya asegurado de forma explícita que las bases de Akrotiri y Dekelia «en ningún caso serían utilizadas por motivos distinto del humanitario».

Starmer confirmó ayer que, aunque el Reino Unido no participó en los ataques, sí ha autorizado a EE.UU. a utilizar bases británicas para atacar instalaciones de misiles iraníes, con el fin de «proteger a ciudadanos británicos y aliados».

El Gobierno de Chipre confirmó hoy que un dron tipo Shahed, de fabricación iraní, impactó poco después de la pasada medianoche en la base militar británica de Akrotiri, situada en el suroeste de la isla, causando daños materiales menores.

Se trata del primer ataque contra la RAF Akrotiri desde 1986, cuando la instalación recibió disparos de cohetes por parte de combatientes libios.

Letymbiotis dijo que se está investigando el punto de despegue del aparato y afirmó que la principal prioridad es garantizar la seguridad del país y de los ciudadanos.

Chipre se encuentra a unos 300 kilómetros de Israel y a unos 250 de la costa del Líbano, donde opera el grupo chiita Hizbulá, aliado de Irán y considerado terrorista por la Unión Europea unos 300 kilómetros de Israel.

La dirección de las dos bases británicas en Chipre ha anunciado que evacuara al personal no esencial como medida de precaución tras el ataque con el dron, pero ha considerado innecesario abandonar la localidad de Akrotiri, cercana a una de las bases.

El lunes al mediodía las alarmas sonaron en la bases de Akrotiri y varios aviones militares despegaron.EFE

fl-as/jgb