Chipre reactiva corredor marítimo de ayuda para Gaza en cooperación con WCK

Nicosia, 19 ago (EFE).- Chipre ha reactivado el corredor marítimo de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza lanzado en cooperación con la ONG World Central Kitchen (WCK) y suspendido hace más de un año, tras un ataque israelí que mató a 7 colaboradores de esa organización encabezada por el chef español José Andrés.

Así lo informó este martes el Ministerio de Exteriores chipriota en un comunicado en el que precisa que el primer envío partió en la tarde del lunes en un buque desde el puerto de Limasol, en el sur de la isla de Chipre, con destino al puerto de Asdod, en el sur de Israel.

Allí, la carga será desembarcada sin ser sometida a «controles de seguridad adicionales» antes de ser trasladada y distribuida en Gaza, según los «acuerdos que se han alcanzado» (con las autoridades israelíes).

«Se espera que la ayuda sea distribuida (a la población gazatí) por la organización humanitaria internacional World Central Kitchen, en el marco del mecanismo de distribución de la ONU», indica la nota.

Chipre reasume así la iniciativa apodada ‘Amaltheia –Puente de Vida para Gaza’, mediante la cual habilita una nueva vía para que la comunidad internacional pueda enviar ayuda a la población gazatí.

La carga del primer envío fue donada por la República de Chipre (700 toneladas), Malta y varias ONG con sedes en EEUU, Italia, Malta y Kuwait, explica Exteriores en su comunicado, donde también resalta la contribución «fundamental» de los Emiratos Árabes Unidos a este proyecto.

«Un barco con cientos de toneladas de ayuda alimentaria para Gaza se acerca a un puerto israelí tras salir de Chipre», escribió este martes el presidente chipriota, Nikos Christodoulides, en un breve comunicado publicado en su cuenta de X.

Tras inaugurarse en marzo de 2024, el corredor marítimo de ayuda humanitaria Chipre-Gaza se suspendió poco después, tras el ataque del ejército israelí contra un convoy de WCK en la ciudad de Deir al Balah, en el centro de la Franja de Gaza, en el que fueron asesinados cuatro trabajadores extranjeros y tres palestinos de la organización.

El pasado domingo, Andrés se reunió en Jerusalén con el presidente israelí, Isaac Herzog, con quien abordó un plan para «aumentar, cocinar y distribuir comidas, pan y agua en Gaza».

«Hablamos en detalle sobre cómo inundar Gaza con alimentos y medicinas para que no haya hambre ni saqueos, y así podamos comenzar la reconstrucción con esperanza y humanidad. Esto implica permisos y acceso completos para todas las ONG que puedan ayudar a poner fin a la desesperación y el sufrimiento de los palestinos», reveló Andrés al día siguiente, lunes, en un mensaje en redes sociales.

«Hablamos sobre lo que se necesita y lo que se debe hacer para que se haga realidad. Se comprometieron a ayudar en todo lo posible con la liberación de los rehenes, el fin de la guerra, la provisión de toda la ayuda humanitaria necesaria y la reconstrucción de Gaza», añadió el chef español. EFE

