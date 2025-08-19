The Swiss voice in the world since 1935

Ciberataque expone datos de 280.000 clientes del segundo proveedor de Internet australiano

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Sídney (Australia), 19 ago (EFE).- Cientos de miles de clientes de iiNet, el segundo mayor proveedor de internet de Australia, han visto comprometidos sus datos personales tras un ciberataque, informó este martes en un comunicado la compañía matriz, TPG Telecom.

Según la empresa, unos 280.000 correos electrónicos activos y cerca de 20.000 números de teléfono fijo fueron extraídos del sistema de gestión de pedidos de iiNet. Además, alrededor de 10.000 nombres de usuario, direcciones físicas y teléfonos de clientes, así como unos 1.700 códigos de configuración de módem, también habrían quedado expuestos.

«Tras confirmar el suceso el sábado 16 de agosto, implementamos nuestro plan de respuesta a incidentes y retiramos el acceso no autorizado del sistema. TPG Telecom ha contratado refuerzos externos para ayudar en la respuesta al mismo», señaló la empresa en un comunicado dirigido a la Bolsa de Valores de Australia (ASX, por sus siglas en inglés).

El ataque, atribuido a un actor desconocido, supone un nuevo golpe a la seguridad de los proveedores de telecomunicaciones australianos, que en los últimos años se han convertido en objetivo frecuente de la ciberdelincuencia.

Dicho actor habría logrado el acceso al sistema de iiNet tras robar las credenciales de un empleado, según han revelado las primeras investigaciones y la empresa ha señalado que se encuentra colaborando con las autoridades.

«Ofrecemos nuestras más sinceras disculpas a nuestros clientes de iiNet afectados por este incidente. Tomaremos medidas inmediatas para contactar a los clientes afectados, informarles sobre las medidas que deben tomar y ofrecerles nuestra asistencia», señaló la compañía.

TPG Telecom es la empresa matriz de iiNet, habiendo adquirido el proveedor de internet en septiembre de 2015. Desde entonces, iiNet opera bajo su propia marca pero forma parte del grupo TPG, que centraliza la gestión estratégica, tecnológica y financiera. EFE

emg/raa/alf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
64 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
11 Me gusta
10 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
13 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR