Ciberataque expone datos de 280.000 clientes del segundo proveedor de Internet australiano

2 minutos

Sídney (Australia), 19 ago (EFE).- Cientos de miles de clientes de iiNet, el segundo mayor proveedor de internet de Australia, han visto comprometidos sus datos personales tras un ciberataque, informó este martes en un comunicado la compañía matriz, TPG Telecom.

Según la empresa, unos 280.000 correos electrónicos activos y cerca de 20.000 números de teléfono fijo fueron extraídos del sistema de gestión de pedidos de iiNet. Además, alrededor de 10.000 nombres de usuario, direcciones físicas y teléfonos de clientes, así como unos 1.700 códigos de configuración de módem, también habrían quedado expuestos.

«Tras confirmar el suceso el sábado 16 de agosto, implementamos nuestro plan de respuesta a incidentes y retiramos el acceso no autorizado del sistema. TPG Telecom ha contratado refuerzos externos para ayudar en la respuesta al mismo», señaló la empresa en un comunicado dirigido a la Bolsa de Valores de Australia (ASX, por sus siglas en inglés).

El ataque, atribuido a un actor desconocido, supone un nuevo golpe a la seguridad de los proveedores de telecomunicaciones australianos, que en los últimos años se han convertido en objetivo frecuente de la ciberdelincuencia.

Dicho actor habría logrado el acceso al sistema de iiNet tras robar las credenciales de un empleado, según han revelado las primeras investigaciones y la empresa ha señalado que se encuentra colaborando con las autoridades.

«Ofrecemos nuestras más sinceras disculpas a nuestros clientes de iiNet afectados por este incidente. Tomaremos medidas inmediatas para contactar a los clientes afectados, informarles sobre las medidas que deben tomar y ofrecerles nuestra asistencia», señaló la compañía.

TPG Telecom es la empresa matriz de iiNet, habiendo adquirido el proveedor de internet en septiembre de 2015. Desde entonces, iiNet opera bajo su propia marca pero forma parte del grupo TPG, que centraliza la gestión estratégica, tecnológica y financiera. EFE

