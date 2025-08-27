The Swiss voice in the world since 1935

CICR: Se disparan hasta más de 82.000 los desaparecidos en África por la guerra de Sudán

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Nairobi, 27 ago (EFE).- Más de 82.000 personas están actualmente registradas como desaparecidas en África por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), una cifra que sigue creciendo, principalmente por el impacto de la devastadora guerra que asola Sudán desde abril de 2023, alertó este miércoles la organización.

El CICR ha recibido más de 7.700 peticiones para localizar a personas desaparecidas en relación al conflicto sudanés, que ha provocado la peor catástrofe humanitaria del planeta, un número que supone un aumento del 52 % respecto a 2023.

«Esta cifra representa solo una pequeña fracción de las personas desaparecidas», dijo en un comunicado Patrick Youseff, director del CICR para África.

«Nuestros equipos reciben cientos de mensajes, correos electrónicos y llamadas cada semana de personas que buscan a sus seres queridos. Las consultas provienen de todo el mundo, desde Sudán y países vecinos, por supuesto, pero también desde el Reino Unido, Francia y los EE.UU.», añadió.

También están creciendo las peticiones relacionadas con la guerra en Sudán pero provenientes de los vecinos Chad y Sudán del Sur, que acogen a un gran número de refugiados de ese país.

En Chad, el número de personas desaparecidas registradas ha subido hasta 2.577, un aumento del 275 % respecto a las cifras de 2023, algo que también está sucediendo en Sudán del Sur, donde los casos crecieron en un 70 %, hasta alcanzar las 6.597 personas.

A pesar de esa subida alarmante, el CICR también reveló que en 2024, junto con sus socios del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, facilitó 755 reunificaciones familiares en África y proporcionó información «definitiva» sobre el paradero de seres queridos a más de 5.000 familias.

A pocos días de la celebración el próximo día 30 del Día Internacional de los Desaparecidos, el CICR subrayó que «trabajan juntos para prevenir la separación de familias y la desaparición de personas, para buscar a las que desaparecen y para proteger la dignidad de los muertos».

La guerra entre el Ejército y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) estalló en abril de 2023 y, desde entonces, decenas de miles de personas han muerto y otras alrededor de 13 millones se han visto obligadas a abandonar sus hogares por el conflicto, que ha convertido a Sudán en el escenario de la peor catástrofe humanitaria del planeta, según la ONU. EFE

lbg/jgb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR