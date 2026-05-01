Científicos alertan de una especie invasora que amenaza los bosques de algas de la Patagonia chilena

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Científicos chilenos alertaron sobre la presencia de una especie invasora que amenaza los extensos bosques de algas de la Patagonia chilena, considerados claves para mitigar el cambio climático, anunciaron este miércoles en rueda de prensa.

La advertencia se basa en las primeras expediciones científicas lideradas por la Fundación Rewilding Chile, para caracterizar los bosques de Macrocystis pyrifera, algas gigantes conocidas como huiro o kelp.

Estos bosques submarinos son considerados uno de los ecosistemas que más carbono almacenan en el mundo junto a la Amazonía.

Mientras en zonas como el sur de Australia se ha reportado la desaparición del 90% de estos bosques, los de la Patagonia han permanecido en gran medida intactos.

Sin embargo, después de tres expediciones, «hemos detectado amenazas como la presencia de la anémona invasora Metridium senile», asegura Mathias Hüne, director del programa marino de Rewilding Chile.

Esta anémona, un animal marino de apariencia esponjosa y color blanco, vive en aguas frías del Atlántico y el Pacífico norte.

Según Hüne, lograron determinar que «rápidamente se expande, disminuyendo el hábitat del huiro».

«Incluso, fuimos testigos de la desaparición de un bosque que había sido registrado con imágenes satelitales hace dos años», agregó.

Los científicos estiman que esta anémona llegó involuntariamente a la Patagonia chilena por el agua de lastre de los barcos que operan en la zona, donde existe una abundante actividad salmonera.

El huiro es una de las especies de crecimiento más veloz en el mundo. Crecen hasta 30 veces más rápido que las plantas terrestres.

La investigación busca caracterizar estos bosques en seis expediciones, en las que se recorrerán más de de 1.200 km entre el golfo del Corcovado hasta el Cabo de Hornos.

pa/sf/dga