Cientos de muertos en Pakistán por uno de los peores monzones en Asia en la última década

3 minutos

Madrid, 16 ago (EFE).- Medio millar de personas han muerto en Pakistán desde el inicio de la temporada del monzón, el 26 de junio, una de las peores cifras registradas durante la última década en el continente asiático que aún puede incrementarse.

En las últimas 48 horas, al menos 307 personas murieron y 23 resultaron heridas por las lluvias torrenciales, inundaciones, deslizamientos de tierra y rayos en el norte de Pakistán, donde las autoridades aún luchan por hacer llegar ayuda a las zonas afectadas.

Según la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres (NDMA), desde el comienzo de la temporada del monzón se han registrado 507 muertos -271 hombres, 159 niños y 77 mujeres- y 768 heridos en incidentes relacionados con la lluvia.

Aunque el peor año fue 2022 cuando unas lluvias monzónicas sin precedentes dejaron más de 1.700 muertos y causaron pérdidas superiores a los 30.000 millones de dólares en el país surasiático.

A continuación las mayores tragedias acaecidas durante la última década en Asía, con más de 200 víctimas mortales:

2015

26 julio-5 agosto.- En la India mueren al menos 209 personas y más de 13 millones afectados a causa de las inundaciones provocadas por las lluvias.

10 noviembre-4 diciembre.- Al menos 325 personas mueren y dos millones de damnificados por las intensas lluvias en el sur de la India.

2016

20-25 julio 2016.- Al menos 230 personas fallecen debido a los temporales que azotan la provincia china Hebei, que linda con Pekín.

2017

24-30 mayo.- Al menos 212 personas mueren y a 79 se les da por desaparecidas en Sri Lanka por la inundaciones y deslizamientos de tierras causadas por las lluvias monzónicas.

1-27 agosto.- Al menos 656 personas mueren y se cifra en 30 millones los damnificados en las inundaciones que azotaron el norte de la India.

2018

5 julio 2018.- Las fuertes lluvias caídas desde ese día y hasta mediados de mes en Japón causan el fallecimiento de 224 personas y 17 desaparecidos.

– 8-18 agosto 2018.- Mueren al menos 230 personas por las lluvias e inundaciones en el estado de Kerala, en el sur de la India.

2019

12-22 julio.- Las lluvias torrenciales por el monzón producen inundaciones y deslizamientos de tierra que dejan al menos 336 muertos, de ellos al menos 93 niños, en Nepal, India y Bangladesh. Se ven afectadas 12 millones de personas.

2021

– 29-30 julio.- Al menos 200 personas pierden la vida por las súbitas inundaciones, a causa de las fuertes lluvias, en el estado de Nuristán (Afganistán).

2022

– 15 junio-septiembre.- Pakistán sufre las peores inundaciones de su historia que en varios meses dejan un balance de más de 1.700 muertos. Quedaron destruidas más de 700.000 viviendas, se vieron muy afectadas miles de kilómetros de caminos y vías férreas, así como millón y medio de hectáreas de cultivos. Para hacer frente al impacto, el Banco Mundial comprometió 2.000 millones de dólares.

– 30 junio.- Los muertos durante junio por las lluvias en India suman 231 personas.

– 10-13 mayo.- Más de 350 personas pierden la vida debido a las inundaciones en el norte y centro de Afganistán que enterraron pueblos enteros bajo el lodo, cuyas viviendas estaban construidas en laderas de montañas.

9-16 septiembre.-Más de 300 muertos las inundaciones en Birmania (Myanmar a causa de la depresión tropical Yagi).

2025

26 junio-16 agosto.- Las lluvias torrenciales acaban con la vida de más de medio millar de personas en Pakistán, de ellas 159 niños. EFE

