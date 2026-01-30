Cientos de personas reclaman en Buenos Aires contra el Gobierno por incendios en Patagonia

Buenos Aires, 30 ene (EFE).- Cientos de personas se manifestaron este viernes en Buenos Aires contra el Gobierno nacional por los incendios que afectan la Patagonia argentina, con la exigencia de que se declare una ‘emergencia ígnea’ que el Ejecutivo de Javier Milei finalmente estableció horas antes de que la protesta llegara a las calles.

Desde las 18:00 hora local (21:00 GMT), distintos grupos políticos opositores al actual Gobierno, jóvenes estudiantes y más agrupaciones se congregaron en cercanías de la Facultad de Derecho, en la ciudad de Buenos Aires, y se dirigieron de a cientos hacia la sede del Ministerio de Seguridad Nacional, distante a pocas cuadras, con banderas y pancartas.

De esa cartera dependen la Oficina de Manejo del Fuego y la Agencia Federal de Emergencias, dos organismos clave en la lucha contra los incendios, que ya han afectado más de 45.000 hectáreas de bosques, áreas protegidas y decenas de hogares, con su principal foco en la provincia de Chubut.

Este viernes por la mañana, el Gobierno nacional había publicado en el Boletín Oficial un decreto que declaró la Emergencia Ígnea (habilita al Gobierno a actuar de manera inmediata y excepcional frente a los incendios) por el plazo de un año en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, tras el reclamo de los gobernadores de esas provincias.

El Gobierno nacional también destinó este jueves más de 100.800 millones de pesos (aproximadamente 68,8 millones de dólares) a las asociaciones de bomberos voluntarios que combaten los incendios.

Los organizadores de la protesta afirmaron horas después que la movilización se mantenía con el objetivo de exigir no solo la efectiva implementación de la emergencia, sino también la asignación de fondos específicos para las familias afectadas por los incendios en las provincias patagónicas.

Entre los participantes de la protesta figuraron referentes políticos del peronismo (partido opositor a Milei) como Mayra Mendoza, alcalde de la populosa localidad de Quilmes, quien dijo a EFE que los incendios en la Patagonia forman parte de un «plan de negocios inmobiliario que lleva adelante el presidente Milei».

Mendoza vinculó la demora del Gobierno en reaccionar con mayor contundencia frente a los focos de incendio con la derogación, por parte del Ejecutivo argentino, de una ley que impedía que las áreas afectadas por incendios forestales pudieran posteriormente venderse para desarrollos comerciales o inmobiliarios.

«Ante la crueldad de un presidente al que no le importa la Argentina ni sus habitantes, y sabiendo lo que están sufriendo en nuestra querida Patagonia, no queda otro lugar más que movilizarse, solidarizarse y generar la conciencia», agregó la alcalde.

Priscila Vitale, joven dirigente estudiantil de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) también se hizo presente en la manifestación y dijo a EFE que la organización de la protesta logró que el Gobierno reaccionara.

«Recién hoy, cuando esta movilización tuvo fecha, el Gobierno firmó un decreto para ayudar a la gente que tanto lo necesita. Tardaron un montón de tiempo y creo que estas actividades de visibilización y la solidaridad de la gente es lo que hace que el Gobierno se mueva y empiece a cuidar a sus ciudadanos», expresó.

Vitale destacó la importancia de la ciudadanía incluso si no se hace presente en el lugar de la manifestación: «Si desde casa le dan un ‘retuit’ o un ‘like’ a publicaciones de esto, hace que (desde el Gobierno) se movilicen, se pongan a trabajar y que le den contención a la gente que lo ha perdido todo». EFE

