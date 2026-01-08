Cierran escuelas y suspenden trenes en Alemania en previsión de la llegada de borrasca

2 minutos

Berlín, 8 ene (EFE).- Numerosos centros de enseñanza cerrarán el viernes en Alemania y muchos trenes quedarán suspendidos en previsión de la llegada de la borrasca Goretti, bautizada como Elli en el país centroeuropeo, gran parte de cuya geografía está en alerta naranja, con el norte en alerta roja.

Las respectivas autoridades regionales anunciaron este jueves que los centros educativos de la ciudad-estado de Bremen (norte) pasarán a la modalidad de enseñanza a distancia, donde sea posible, o cerrarán por completo, algo que también ocurrirá en el cercano Hamburgo.

También en buena parte de la región septentrional de Baja Sajonia se suspenderán las clases regulares.

Por su parte, el operador ferroviario Deutsche Bahn redujo de forma preventiva la circulación de trenes de larga distancia en el norte y el noreste de Alemania a partir del jueves por la tarde, según informó, en previsión de los fuertes vientos y nevadas pronosticados por el Servicio Meteorológico Alemán (DWD).

Todos los viajeros que hayan comprado billetes para viajar entre este jueves y el próximo sábado podrán aplazar el viaje sin costo adicional si así lo desean, informó la compañía.

Además, algunos trenes de larga distancia circularán más despacio para evitar riesgos, comunicó Deutsche Bahn, que advirtió también que las condiciones meteorológicas pueden provocar también retrasos y cancelaciones de trenes regionales.

La ministra de Sanidad, Nina Warken, alertó de que el viernes el temporal representará «un riesgo extraordinario» para la salud de los ciudadanos y les conminó en declaraciones a ‘Rheinische Post’ a extremar las precauciones al salir si por razones laborales o personales no les es posible quedarse en casa.

Por su parte, la dirección de la Unión Democristiana (CDU) del canciller Friedrich Merz, que tenía previsto reunirse este fin de semana en la ciudad de Maguncia (suroeste), decidió suspender el encuentro en vista de la situación.

«Debido a las urgentes advertencias meteorológicas y a los peligros relacionados, así como a la cancelación de trenes y vuelos, nos vemos obligados por desgracia a cancelar nuestra reunión de principios de año el próximo viernes y sábado», informó una portavoz. EFE

cph/rz/crf