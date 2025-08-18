Cierran una playa en el este de Australia tras gran mordedura de tiburón a tabla de surf

Sídney (Australia), 18 ago (EFE).- Las autoridades australianas cerraron temporalmente una playa en el este de Australia este lunes, después de que un tiburón arrancara de un mordisco un pedazo de una tabla de surf, sin que el incidente dejara ningún herido.

El suceso se produjo durante la mañana de este lunes en la playa de Cabarita, situada unos 35 kilómetros al norte de Byron Bay (al este de Australia), cuando un tiburón mordió la tabla de un surfista que se encontraba en la zona, partiéndola por la mitad.

El ayuntamiento de Tweed Shire, un área de la región de Northern Rivers en Nueva Gales de Sur y que hace frontera con Queensland, dijo en su cuenta de Facebook que dicha playa quedaba cerrada de forma temporal, y confirmaron que nadie había resultado herido.

Las autoridades también pidieron a los ciudadanos que no se dirijan a la playa hasta nuevo aviso.

La leyenda del sur estadounidense y campeón mundial en 11 ocasiones Kelly Slater señaló hoy en redes sociales que era «increíble» que el hombre hubiera resultado ileso tras el incidente: «esto es un gran ejemplo de por qué me da tanto miedo nadar en mar abierto. Las tablas de surf han salvado a muchos surfistas con esa pequeña barrera», afirmó.

Fotos de usuarios publicadas en redes sociales muestran al surfista en la playa con la tabla partida en dos por un gran mordisco e imágenes de cámaras de seguridad de la zona mostraron gran alboroto en la misma hacia las 7:30 de la mañana (21:30 del domingo GMT).

Los escualos -especialmente el gran tiburón blanco- al igual que los cocodrilos, son dos temidos animales de Australia conocidos por sus esporádicos ataques a humanos, algunos de ellos mortales.

En lo que va del año se han reportado unos 9 ataques de tiburón en Australia, de los cuales 3 resultaron mortales (en Queensland, Australia Occidental y Australia del Sur), incluyendo el de un niño de 9 años que logró salvar la vida. EFE

