Cinco guardias penitenciarios cumplirán prisión por torturas a reclusa en cárcel de Perú

Lima, 14 ago (EFE).- Cinco guardias penitenciarios cumplirán nueve meses de prisión preventiva por el presunto delito de tortura contra una mujer internada en el cárcel Víctor Pérez Liendo, de la ciudad andina de Huaraz, en un caso considerado por la justicia peruana como el primero en sancionar a agentes carcelarios por delitos contra la humanidad, según informó la Fiscalía este jueves.

La Fiscalía Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de la región Áncash, al norte de Lima, pidió que se dicte nueve meses de prisión preventiva para cinco agentes del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) por el presunto delito de tortura, en agravio de A. Y. N. C., interna del penal Víctor Pérez Liendo.

La detención preventiva fue dictada contra Diana Conco, Hardy Boyer, Edith Maguiña, Erick Arango y Max Valdiviezo, y el juez a cargo aprobó igualmente las órdenes de captura en su contra.

La Fiscalía resaltó que se trata de la primera prisión preventiva obtenida por un delito contra la humanidad en la región, y la primera en darse a nivel nacional contra agentes penitenciarios.

De acuerdo a la investigación de la fiscal provincial Ada Príncipe, la víctima fue sometida a varias prácticas de tortura en mayo de 2024 como ahogamientos, desnudo forzoso, golpes, entre otros maltratos que ocasionaron la fractura de un pie de la interna, cuando se encontraba en la cárcel de Huaraz. EFE

