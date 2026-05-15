Cinco italianos pierden la vida en un accidente de buceo en Maldivas

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Cinco italianos murieron en un accidente de buceo en Maldivas, informó el jueves el ministerio de Asuntos Exteriores de ese país.

La cadena de islas de coral es un destino de vacaciones de lujo muy popular entre los buceadores por sus complejos turísticos remotos y barcos de buceo con alojamiento a bordo.

«Tras un accidente ocurrido durante una salida de buceo, cinco nacionales italianos murieron en el atolón de Vaavu, en Maldivas», dijo el ministerio de Exteriores de Roma en una breve declaración.

Hasta ahora se ha recuperado un cadáver.

«Se cree que los buzos han muerto cuando intentaban explorar cuevas a una profundidad de 50 metros», añade la nota.

La universidad de Genoa dijo que entre las víctimas están un profesor de biología marina, su hija y dos jovenes investigadores.

Funcionarios locales dijeron que era el peor accidente de buceo jamás registrado en este país conformado por 1.192 islas de coral, dispersas en unos 800 kilómetros a través del ecuador en el océano Índico.

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