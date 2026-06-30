Cinco muertos en el derrumbe de una mina de jade en Birmania

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El derrumbe de una mina de jade abandonada en Birmania, provocada por las fuertes lluvias monzónicas, dejó cinco muertos y unos 15 desaparecidos, informó este martes la prensa estatal.

«Alrededor de 20 buscadores independientes de jade quedaron sepultados cuando el terraplén cayó de repente» la noche del domingo en el estado norteño de Kachin, según el diario estatal The Global New Light of Myanmar.

«Se ha confirmado la muerte de al menos cinco personas y alrededor de 15 están desaparecidas», agregó el periódico, según el cual las tareas de búsqueda continúan.

Birmania, un país inmerso en una guerra civil desde el golpe de Estado militar de 2021 que depuso a la líder democrática Aung San Suu Kyi, cuenta con un amplio sector minero informal.

bur-jts/sdu/am/mas/arm