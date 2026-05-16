Cinco muertos y cuatro heridos tras un tiroteo en una cancha de voleibol en Ecuador

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Quito, 16 may (EFE).- Al menos cinco personas murieron y cuatro resultaron heridas, entre ellas un menor de edad con pronóstico reservado, tras un tiroteo perpetrado la noche del viernes en la provincia costera de Manabí, según confirmaron a EFE fuentes de la Policía Nacional de Ecuador.

El ataque se registró hacia las 21:40 hora local (02:40 GMT) en el sector Las Jacuatas, en el municipio de Montecristi, donde la Policía halló a varias personas con impactos de bala.

Según relataron fuentes policiales de la Zona 4 de la Policía Nacional, el suceso ocurrió cuando varias personas armadas tirotearon «de manera indiscriminada» a quienes estaban jugando un partido en una cancha de voleibol.

Los agentes desplegaron un operativo con unidades preventivas, de investigación e inteligencia, con controles fijos y móviles en los accesos y salidas del municipio para tratar de ubicar a los responsables, que por el momento continúan en libertad. EFE

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