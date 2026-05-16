Cinco muertos y cuatro heridos tras un tiroteo en una cancha de voleibol en Ecuador

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Quito, 16 may (EFE).- Al menos cinco personas murieron y cuatro resultaron heridas, entre ellas un menor de edad con pronóstico reservado, tras un tiroteo perpetrado la noche del viernes en la provincia costera de Manabí, según confirmaron a EFE fuentes de la Policía Nacional de Ecuador.

El ataque se registró hacia las 21:40 hora local (02:40 GMT) en el sector Las Jacuatas, en el municipio de Montecristi, donde la Policía halló a varias personas con impactos de bala.

Según relataron fuentes policiales de la Zona 4 de la Policía Nacional, el suceso ocurrió cuando varias personas armadas tirotearon «de manera indiscriminada» a quienes estaban jugando un partido en una cancha de voleibol.

Entre los fallecidos fueron identificados Anthony T. M., de 27 años, Pedro S. F., de 32, Máximo F. Z., de 44, Pastor P. P., de 57, y Andy M. C., de 21.

Los heridos son Berdy C. T., de 45 años, y Javier U. M., de 57, ambos estables; Breidy S. F., de 16 años, con pronóstico reservado, y José Z. C., de 22, que permanece bajo observación médica.

Los agentes desplegaron un operativo con unidades preventivas, de investigación e inteligencia, con controles fijos y móviles en los accesos y salidas del municipio para tratar de ubicar a los responsables, que por el momento continúan en libertad.

En el lugar encontraron indicios balísticos y otros elementos de interés criminalístico, que fueron levantados por personal especializado para continuar con la investigación. EFE

af/sbb