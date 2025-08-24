Cinco personas fallecen por un accidente de tráfico en el sur de Portugal
Lisboa, 24 ago (EFE).- Cinco personas han fallecido este domingo en el sur de Portugal tras salirse de la carretera el vehículo ligero en el que viajaban, informó a EFE una fuente de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) lusa.
El comandante de la ANEPC Pedro Araújo explicó que el accidente tuvo lugar a las 12:46 hora local (una hora menos GMT) en la Carretera Nacional 266 a la altura del municipio de Monchique, en la región del Algarve.
«El coche se salió (de la carretera) y cayó por un puente», provocando un incendio a continuación, precisó.
Los cinco ocupantes, que todavía no han sido identificados, fueron hallados carbonizados en el lugar del accidente.EFE
