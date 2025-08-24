The Swiss voice in the world since 1935

Cinco personas fallecen por un accidente de tráfico en el sur de Portugal

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Lisboa, 24 ago (EFE).- Cinco personas han fallecido este domingo en el sur de Portugal tras salirse de la carretera el vehículo ligero en el que viajaban, informó a EFE una fuente de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) lusa.

El comandante de la ANEPC Pedro Araújo explicó que el accidente tuvo lugar a las 12:46 hora local (una hora menos GMT) en la Carretera Nacional 266 a la altura del municipio de Monchique, en la región del Algarve.

«El coche se salió (de la carretera) y cayó por un puente», provocando un incendio a continuación, precisó.

Los cinco ocupantes, que todavía no han sido identificados, fueron hallados carbonizados en el lugar del accidente.EFE

cch/ad

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
14 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
22 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR