Ciudad de México anuncia 18 ‘fan zones’ para ver el Mundial 2026

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Ciudad de México, 29 abr (EFE).- El Gobierno de la Ciudad de México anunció este miércoles la selección de 18 sedes públicas con retransmisión gratuita de los partidos del Mundial de fútbol, sin venta de alcohol y con actividades culturales y deportivas.

Siete de estas sedes operarán durante los 39 días del torneo con la transmisión de los 104 partidos, mientras que las 11 restantes proyectarán juegos de la selección mexicana y encuentros destacados, informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, en un evento público.

Las sedes, conocidas como ‘fan zones’, estarán distribuidas en distintos puntos de la ciudad, incluidos parques, deportivos y plazas públicas en alcaldías como Cuauhtémoc, Iztapalapa, Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco, entre otras.

Los espacios serán «gratuitos y sin venta de alcohol», con el objetivo de promover espacios de convivencia familiar y seguros, indicó la secretaria de Turismo local, Alejandra Frausto.

Además de las transmisiones, las sedes contarán con programación cultural, actividades deportivas y oferta gastronómica, como parte de una estrategia del gobierno para extender el ambiente del Mundial más allá de los estadios.

«La Copa Mundial no solo la entendemos como los partidos que se desarrollan al interior del estadio. La ciudad será una gran tribuna», dijo Brugada.

En ese sentido, la gobernante capitalina invitó a la ciudadanía a participar en una «ola» masiva el próximo 31 de mayo sobre Paseo de la Reforma, similar al movimiento coordinado de aficionados que se levantan alzando los brazos en los estadios.

Con esta actividad previa al torneo, las autoridades buscan hacer la ola más grande del mundo con participación ciudadana y un arranque simbólico del Mundial.

El 11 de junio, la capital mexicana será sede del partido inaugural del Mundial 2026, que reunirá a 48 selecciones y concluirá el 19 de julio.

Las ciudades de Monterrey (norte) y Guadalajara (oeste) también recibirán partidos del torneo que México organiza con Estados Unidos y Canadá. EFE

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