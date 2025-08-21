Ciudad de México es la entidad con mayor número de personas desaparecidas, según informe

2 minutos

Ciudad de México, 21 ago (EFE).- La Ciudad de México se ha convertido en la entidad con el primer lugar de personas desaparecidas y no localizadas, mientras que 12 de los 32 estados del país mantienen un balance negativo o muy negativo de la violencia letal, según un informe difundido este jueves por la organización México Evalúa.

“Para el periodo enero-julio de 2025, con datos al 18 de agosto, la capital reportó 1.306 personas desaparecidas, ocupando el primer lugar nacional (en este delito)”, señala el documento llamado ‘Violencia y pacificación a nivel local’.

Según el informe, el volumen de desapariciones en la capital del país sugiere un “deterioro en las capacidades de las fiscalías y un recrudecimiento del conflicto entre grupos criminales locales y nuevas organizaciones”.

La organización señala que el Gobierno mexicano registra la tasa de homicidio doloso por cada 100.000 habitantes, pero precisa que esta medición presenta limitaciones para delinear su contexto, como el deterioro institucional y evolución de las dinámicas criminales, además de que no refleja el total de los asesinatos en el país.

El informe considera otros indicadores de violencia letal: homicidio doloso; homicidio culposo; feminicidio; otros delitos contra la vida y la integridad corporal, y personas desaparecidas y no localizadas.

Señala que de 2024 a 2025, considerando los registros de enero a julio, las víctimas de homicidio doloso disminuyeron 16,4 %.

“Sin embargo, en el mismo periodo, las víctimas de otros delitos contra la vida aumentaron 2,6 %, y las personas desaparecidas 12,9 %. Estas variaciones son aún más marcadas si se toma a 2019 como año base. A partir de entonces, los porcentajes se disparan 82 % y 69,5 %, respectivamente”, apunta.

Asimismo, precisa que los estados con una mayor tasa de violencia por cada 100.000 habitantes son Sinaloa (72,4 %), Hidalgo (28,4 %), Ciudad de México (26,2 %), Nayarit (24,8 %) y Baja California Sur (22,6 %).

“Después de un año de conflicto criminal y a pesar del despliegue de las Fuerzas Armadas, Sinaloa se mantiene como la entidad (estado) con mayor incremento en la violencia letal”, destaca.

csr/mjc/ajs