The Swiss voice in the world since 1935

Ciudad de México es la entidad con mayor número de personas desaparecidas, según informe

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Ciudad de México, 21 ago (EFE).- La Ciudad de México se ha convertido en la entidad con el primer lugar de personas desaparecidas y no localizadas, mientras que 12 de los 32 estados del país mantienen un balance negativo o muy negativo de la violencia letal, según un informe difundido este jueves por la organización México Evalúa.

“Para el periodo enero-julio de 2025, con datos al 18 de agosto, la capital reportó 1.306 personas desaparecidas, ocupando el primer lugar nacional (en este delito)”, señala el documento llamado ‘Violencia y pacificación a nivel local’.

Según el informe, el volumen de desapariciones en la capital del país sugiere un “deterioro en las capacidades de las fiscalías y un recrudecimiento del conflicto entre grupos criminales locales y nuevas organizaciones”.

La organización señala que el Gobierno mexicano registra la tasa de homicidio doloso por cada 100.000 habitantes, pero precisa que esta medición presenta limitaciones para delinear su contexto, como el deterioro institucional y evolución de las dinámicas criminales, además de que no refleja el total de los asesinatos en el país.

El informe considera otros indicadores de violencia letal: homicidio doloso; homicidio culposo; feminicidio; otros delitos contra la vida y la integridad corporal, y personas desaparecidas y no localizadas.

Señala que de 2024 a 2025, considerando los registros de enero a julio, las víctimas de homicidio doloso disminuyeron 16,4 %.

“Sin embargo, en el mismo periodo, las víctimas de otros delitos contra la vida aumentaron 2,6 %, y las personas desaparecidas 12,9 %. Estas variaciones son aún más marcadas si se toma a 2019 como año base. A partir de entonces, los porcentajes se disparan 82 % y 69,5 %, respectivamente”, apunta.

Asimismo, precisa que los estados con una mayor tasa de violencia por cada 100.000 habitantes son Sinaloa (72,4 %), Hidalgo (28,4 %), Ciudad de México (26,2 %), Nayarit (24,8 %) y Baja California Sur (22,6 %).

“Después de un año de conflicto criminal y a pesar del despliegue de las Fuerzas Armadas, Sinaloa se mantiene como la entidad (estado) con mayor incremento en la violencia letal”, destaca.

csr/mjc/ajs

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
13 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
21 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
4 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR