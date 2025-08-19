Claves de la crisis económica que deberá atender el próximo Gobierno de Bolivia

Gina Baldivieso

La Paz, 19 ago (EFE).- El nuevo Gobierno de Bolivia que se elegirá en octubre en una inédita segunda vuelta entre dos opositores conservadores deberá atender con urgencia la crisis que sufre el país, reflejada en la falta de dólares y combustibles y la peor inflación en las últimas décadas.

El Movimiento al Socialismo (MAS) al que estuvo adherido Evo Morales dejará de gobernar Bolivia después de casi 20 años, y los bolivianos deberán elegir entre el senador Rodrigo Paz Pereira y el expresidente Jorge Tuto Quiroga, que lograron, respectivamente, el 32,14 % y el 26,81 % de los votos, Según los datos preliminares del órgano electoral tras las elecciones del domingo.

Estas son algunas claves sobre la situación de la economía boliviana y las principales propuestas de ambos candidatos para resolverla:

1. Dólares y reservas

Desde principios de 2023 Bolivia afronta una persistente falta de dólares que coincidió con el reporte de que las reservas internacionales netas (RIN) del país llegaron a 3.148 millones de dólares, frente al récord histórico de 15.122 millones registrado en 2014.

En el primer semestre de este año, las reservas llegaron a 2.807 millones de dólares, según el Banco Central de Bolivia (BCB).

Ahora es cada vez más complicado conseguir divisas, pues el sistema financiero restringió progresivamente las transacciones en dólares dentro y fuera de Bolivia, incluso de usuarios que tienen ahorros en esa moneda, que en el mercado paralelo llegó a costar hasta 20 bolivianos y ahora se cotiza en 13 bolivianos frente al precio oficial de 6,96.

2. Combustibles y subvención

En el último año se volvieron una constante las filas de vehículos que deben esperar horas para cargar gasolina o diésel, combustibles que mayormente se importan desde distintos países, pues la producción local no abastece la demanda interna.

El actual Gobierno de Luis Arce atribuye las dificultades para el abastecimiento de carburantes al «bloqueo» de la financiación de créditos externos en el Legislativo, y afirma que se requieren anualmente unos 3.000 millones de dólares para importar combustibles.

3. Alimentos caros

Otro problema es el encarecimiento de algunos productos básicos, reflejado en la inflación de 16,92 % acumulada entre enero y julio de este año, por encima de la proyección gubernamental de 7,5 % para todo 2025.

La inflación mensual más alta reportada en lo que va de año se registró en junio, 5,21 %, porcentaje atribuido por el Gobierno a los bloqueos de carreteras realizados por los seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019) para forzar la inscripción de su candidatura en las recientes elecciones generales, lo que finalmente no ocurrió.

4. Contra el ‘Estado tranca’

Una de las principales propuestas de Paz Pereira, candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), es acabar con el ‘Estado tranca’ y otorgar el 50 % del presupuesto general directamente a las nueve regiones bolivianas, además de recortar 1.300 millones de dólares en lo que considera gastos estatales «superfluos».

En su programa de Gobierno plantea, además, congelar las actividades de todas las empresas públicas deficitarias, liberar las exportaciones y crear un ‘Fondo de Estabilización Cambiaria’ para «unificar el tipo de cambio, a partir de recursos de libre disponibilidad negociados con bancos multilaterales», entre otros.

5. Mirando al FMI

Quiroga (2001-2002), que postula por la Alianza Libre, propone recuperar la economía buscando primero un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para recuperar los dólares y luego con otros organismos como el Fondo Latino Americano de Reserva (FLAR) y otros organismos como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y CAF Banco de Desarrollo

También plantea reducir la cantidad de ministerios, viceministerios, entidades descentralizadas y funcionarios del Estado, atraer inversiones extranjeras con menos impuestos, incentivar al sistema financiero para que dé créditos a las empresas y negocios, y generar empleos, entre otros. EFE

