Coalición de Voluntarios se reúne en París en busca de compromisos concretos para Ucrania

(Actualiza con declaraciones de Zelenski y más detalles)

París, 6 ene (EFE).- La Coalición de Voluntarios mantiene una reunión este martes en París, con participación también de Estados Unidos, para concretar las garantías de seguridad para Ucrania, incluidas las que darían si Rusia violara un eventual alto el fuego y reanudara la guerra.

«Estas conversaciones deben brindar mayor protección y fortaleza a Ucrania», declaró en redes sociales el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que hoy espera «medidas que garanticen una verdadera seguridad» para su país.

Antes de la reunión, cuyo inicio está previsto sobre las 15.00 horas (14.00 GMT), Zelenski mantuvo un encuentro y un almuerzo de trabajo con el presidente francés, Emmanuel Macron, al que se sumaron el enviado especial para Ucrania del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, y su yerno Jared Kushner, que participan, por primera vez, en una reunión de la Coalición de Voluntarios para ayudar a Ucrania.

Copresidida por Macron, junto al primer ministro británico, Keir Starmer, y el canciller alemán, Friedrich Merz, a la cumbre en el Palacio del Elíseo asisten en pleno representantes de los 35 miembros de la Coalición, incluidos 27 jefes de Estado y de Gobierno, tras la mantenida por videoconferencia el pasado 11 de diciembre.

La delegación estadounidense, que iba a estar encabezada inicialmente por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien tuvo que suspender su viaje a la capital francesa por la operación estadounidense en Venezuela, se completa con el general Alexus G. Grynkewich, comandante del Comando Europeo de EE.UU. y comandante supremo aliado en Europa (SACEUR) de la OTAN, añadieron las fuentes.

En medio de la conmoción internacional por el ataque de Estados Unidos en Venezuela, se trata de la primera participación estadounidense en una cumbre presencial de esta coalición, creada la pasada primavera por Francia y el Reino Unido en París.

También planean sobre el encuentro las ambiciones de Trump de anexionarse Groenlandia. España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Polonia y Dinamarca defendieron este martes la soberanía de la isla que depende de Dinamarca, en una declaración conjunta en la que afirman que la seguridad del Ártico es «una prioridad» para Europa.

Los asistentes a la cumbre, entre los que figuran también el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y los presidentes del Consejo Europeo, Antonio Costa, y de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, abordarán los cinco puntos que figuran en la agenda.

Son el cese del fuego y la forma de garantizarlo; el apoyo a Fuerzas Armadas de Ucrania; la creación de una fuerza multinacional para ese país; los compromisos para apoyar a Kiev en caso de nueva agresión rusa y el compromiso para una cooperación de largo plazo en defensa, precisó el Elíseo.

Esas contribuciones tienen como objetivo proporcionar a Ucrania, una vez alcanzado un alto el fuego duradero, las garantías necesarias para prevenir cualquier futura agresión rusa, por lo que las conversaciones de hoy también abordarán la cuestión de los mecanismos de supervisión de un futuro alto el fuego, señaló el Elíseo.

Las garantías de seguridad para Ucrania se estructuran en tres líneas de defensa, recordaron las fuentes de la Presidencia francesa.

La primera la constituye el apoyo aliado al Ejército ucraniano que resiste desde hace casi cuatro años al ataque ruso y que «hay que consolidar», la segunda es la implicación de los países de la Coalición de Voluntarios en la seguridad aérea, marítima o terrestre de Ucrania y la tercera es «las garantías que daría Estados Unidos si Rusia reanudara la guerra».

Está previsto que al término del encuentro Macron, Starmer, Merz y Zelenski ofrezcan una rueda de prensa conjunta a las 18.45 horas (17.45 GMT).

La cumbre estuvo precedida por la reunión en París de los jefes de Estado Mayor de Francia, Reino Unido, Ucrania y Estados Unidos para debatir y tratar de concretar las garantías de seguridad en Ucrania y las modalidades de su aplicación. EFE

