Colegio de Periodistas de Venzuela denuncia la detención de ocho informadores

Caracas, 5 ene (EFE).- El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Venezuela denunció la detención de al menos ocho reporteros y trabajadores de la prensa, quienes, en su mayoría, seguían este lunes la instalación del nuevo período legislativo 2026-2031 de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) y los actos de calle paralelos.

En su cuenta de X, el CNP precisó que, de los ocho detenidos, tres ya fueron liberados y urgió a las autoridades venezolanas para que los demás que permanecen arrestados «sean puestos en libertad inmediatamente».

Por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) señaló que «no es posible avanzar hacia una transición democrática mientras persistan la persecución política, la censura, la prisión arbitraria y la vulneración sistemática de derechos fundamentales», tras la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, por parte de fuerzas estadounidenses.

En un comunicado publicado en su cuenta de X, el CNP exigió la liberación de 23 periodistas y trabajadores de la prensa que, advirtió, han sido detenidos en el país «de manera injusta y arbitraria», como consecuencia de su labor informativa.

A esta situación, prosiguió, se suma el bloqueo de más de 60 medios de comunicación en Internet, algo que consideró como una «forma de censura estructural que restringe el pluralismo informativo».

El SNTP exigió al Estado garantizar «condiciones reales de seguridad para periodistas y medios de comunicación, de modo que puedan cubrir hechos de interés público sin represalias, persecución ni criminalización».

Además, exhortó a que se liberen a los periodistas y trabajadores de la prensa detenidos, así como a que se desbloqueen los medios de comunicación «censurados» en Internet.

Este lunes, el chavista Jorge Rodríguez fue reelegido como jefe del Parlamento de Venezuela, en una sesión que contó entre sus protagonistas con nuevos rostros de la oposición y estuvo marcada por la captura de Maduro y Flores.

El reelegido presidente del Legislativo tomó posteriormente juramento a Delcy Rodríguez -su hermana- como presidenta encargada y la primera mujer que encabeza el Ejecutivo en Venezuela, tras decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por la captura de Maduro.EFE

