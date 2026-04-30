Collboni pide a la UE un «paraguas» legal para declarar zonas tensionadas por la vivienda

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Bruselas, 30 abr (EFE).- El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, pidió este jueves a la UE que promueva un paquete regulatorio que sirva de «paraguas» para que las ciudades puedan regular el mercado de la vivienda con libertad y seguridad jurídica, con criterios y definiciones comunes a nivel europeo para declarar zonas tensionadas.

En representación de la alianza de Alcaldes por la Vivienda, conformada ya por una veintena de ediles de grandes ciudades europeas como París, Roma o Ámsterdam, Collboni reclamó a las instituciones europeas la inclusión de instrumentos regulatorios en la futura Ley de Vivienda Asequible que la Comisión Europea prepara, así como una financiación «específica» en esta materia en el próximo presupuesto comunitario.

«Hemos venido a trasladar la angustia y la necesidad que tiene mucha gente en nuestras ciudades por la dificultad de acceso a la vivienda, (…) con soluciones y propuestas concretas para que tanto la Comisión como, más adelante, los estados miembros puedan adoptar medidas en función de nuestra propia experiencia», dijo el regidor barcelonés.

Collboni se expresó así ante los medios tras reunirse con la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, y antes de verse con el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

Un «paraguas europeo» para intervenir el mercado

Barcelona y el resto de ciudades europeas, competentes en materia de vivienda, incidieron hoy en la necesidad de crear un marco regulatorio europeo que permita a los entes locales legislar con «plena capacidad de decisión» y aporte garantías jurídicas, a la vista de que algunas localidades no están pudiendo aplicar soluciones legales por temor a infringir regulaciones europeas.

Precisamente, Barcelona es una de las ciudades europeas que irá a lo tribunales por regular la vivienda. En diciembre de 2025, la asociación de apartamentos turísticos de la ciudad Apartur presentó un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento por «fomentar la prohibición» de pisos turísticos.

Los regidores proponen entonces establecer «criterios comunes» que permitan declarar zonas tensionadas con la seguridad que da ese «paraguas europeo», un paso necesario para aplicar normativas intervencionistas como las que el propio Collboni plantea en Barcelona: el tope a los precios de los pisos de alquiler o la rescinsión de todas las licencias de pisos turísticos de 2028 «para eliminarlos de la ciudad», entre otras.

Uno de los criterios objetivos que proponen para declarar que una zona está tensionada por la vivienda es que en ese lugar las familias estén teniendo que aportar más de un tercio de lo que ingresan en los costes de alquiler o hipoteca.

«No estamos diciendo que sea uniforme, no estamos diciendo que se vulnere o se alteren las competencias que tiene cada país, cada región o cada ciudad. Estamos diciendo que necesitamos los instrumentos para tomar decisiones en nuestras ciudades, las que democráticamente cada ciudad quiera tomar», explicó.

La Comisión Europea tiene previsto presentar en 2026 una ley en ese sentido.

Una financiación «específica»

Los alcaldes que conforman esta alianza reclamaron también un que esos criterios comunes se consideren a la hora de recibir financiación para hacer frente al problema de la vivienda. Estos fondos podrían destinarse, según ha explicado el alcalde, en el fomento de la vivienda protegida.

«Esto debe permitirnos recibir fondos europeos a la medida en que somos una ciudad de mercado tensionado», dijo.

Ante un problema que afecta a la práctica totalidad de las ciudades europeas, los alcaldes entendieron que «lo lógico» es que exista un «presupuesto específico» para la vivienda, en un momento de plena negociación del próximo Marco Financiero Plurianual para el periodo 2028-2034.

Sobre este asunto debaten hoy con el presidente del Consejo, el socialista portugués António Costa, quien introdujo en la cumbre de líderes europeos de diciembre la crisis de la vivienda y que podría volver a incoroporarla en el próximo Consejo del 18 de junio.

«Hará todo lo que esté en su mano para acompañarnos», zanjó Collboni. EFE

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