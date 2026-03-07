Colombia busca claves para enderezar el rumbo

1 minuto

San Juan, 6 mar (EFE).- Colombia debe pasar la página del debut en el Clásico Mundial de Béisbol con derrota por 5-0 ante Puerto Rico y encontrar en la precisión al bate las claves para enderezar el rumbo, afirmó este viernes el mánager José Mosquera.

Los colombianos resultaron avasallados por el juego de los locales en el partido de cierre de la primera jornada del Grupo A jugado estadio estadio Hiram Bithorn, de San Juan.

«Tenemos que materializar las oportunidades que tuvimos. Son situaciones que tenemos que ejecutar y esa será la clave» para los siguientes encuentros de Colombia, dijo Mosquera, cuyos pupilos se enfrentarán este sábado con Canadá.

«Tenemos que pasar la página y seguir compitiendo», enfatizó.

Admitió que antes del juego tenían previsto que afrontarían serias dificultades con el relevo puertorriqueño.

«Iba a ser más complicado», enfatizó tras elogiar la calidad y experiencia en Grandes Ligas de Edwin ‘Sugar’ Díaz y otros cinco lanzadores para respaldar al abridor Seth Lugo, quien se acreditó la victoria.

Tras el juego entre Colombia y Canadá, la segunda jornada la cerrarán Puerto Rico y Panamá, que hoy cayó ante Cuba por 3-1. EFE

jm/hbr

(foto)