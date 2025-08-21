The Swiss voice in the world since 1935

Colombia condena el asilo político de Nicaragua al exdirector de inteligencia pedido en extradición

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
2 minutos

La cancillería y el Ministerio de Justicia de Colombia condenaron la noche del jueves el asilo político otorgado por el gobierno de Nicaragua a un exdirector de inteligencia, pedido recientemente en extradición por las autoridades colombianas.

El exjefe del Departamento Administrativo de la Presidencia de Colombia (DAPRE) y de la Dirección de Inteligencia (DNI) Carlos Ramón González Merchán era solicitado en extradición por la justicia colombiana. 

El propio presidente Gustavo Petro publicó en X el domingo la nota de la embajada de Colombia en Nicaragua con la solicitud formal de extradición. González Merchán es investigado penalmente por presuntos sobornos a congresistas. 

Con el otorgamiento de asilo, Nicaragua «desconoce lo establecido en el Tratado de Extradición entre el Gobierno de la República de Colombia y la República de Nicaragua», dice un comunicado conjunto del Ministerio de Justicia y la cancillería colombianas. 

«Este derecho no podrá ser invocado por las personas respecto de las cuales existan motivos fundados de que han cometido delitos comunes o se haya entablado una acción judicial», añade el texto. 

Horas antes, el ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua indicaba en un documento difundido en medios de comunicación que el asilo para González en ese país «fue concedido». 

Colombia y Nicaragua tienen vigente un tratado de extradición que data de 1929.

La fiscalía colombiana había imputado en mayo al exdirector del DAPRE por «delitos de cohecho (…) peculado por apropiación agravado en favor de terceros y lavado de activos» al participar en una trama de influencias y pagos a congresistas a cambio de la aprobación de proyectos que el Gobierno nacional tramitaba en el Congreso.

cjc/es

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
13 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
4 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR