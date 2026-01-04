Colombia convoca reunión de la CELAC para establecer posición regional ante ataque de EEUU

1 minuto

Cúcuta (Colombia), 3 ene (EFE).- El Gobierno de Colombia convocó una reunión de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) para establecer una posición ante el ataque militar de Estados Unidos a Venezuela en el que fueron capturados el presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

La directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez, dijo en una rueda de prensa que el país convocó a los ministros de Relaciones Exteriores de la CELAC para articular una posición regional ante el ataque estadounidense que terminó con la detención de Maduro, aunque no preciso la fecha del encuentro.

«Recordemos que el presidente de la república (Gustavo Petro) es el presidente pro tempore (de la CELAC)», expresó la alta funcionario en Cúcuta, ciudad colombiana que tiene el principal paso fronterizo con Venezuela, donde el Gobierno instaló un puesto de mando unificado (PMU) ante el ataque de Estados Unidos en el país vecino. EFE

ggb-jga/joc/gad

(foto)(video)