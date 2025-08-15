Colombia domina en el último día del ciclismo panamericano junior

Luque (Paraguay), 15 ago (EFE).- El equipo colombiano de ciclismo en pista dominó este viernes las últimas pruebas de la disciplina, en el marco de la séptima jornada de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 que se llevan a cabo en Paraguay.

A primera hora, en la prueba de Madison femenino, el equipo colombiano conformado por Luciana Osorio y Natalia Garzón ganó la medalla de oro con un total de 57 puntos, mientras que la plata fue para las chilenas Javiera Garrido y Marlen Rojas, con 49.

Las venezolanas Olviangel Castillo y Yeniret Roa ganaron el bronce con 22 unidades.

Más tarde, en el keirin, la colombiana Stefany Cuadrado ganó el oro con 11.119, su compatriota Marianis Salazar obtuvo la plata con 11.358 y la trinitense Makaira Wallace el bronce con 12.116.

En el Madison masculino otra vez el amarillo, azul y rojo de Colombia se volvió a ver en lo más alto del podio tras la victoria del equipo integrado por Miguel Marín y Jerónimo Calderón, con 85 puntos, seguidos por los mexicanos Fernando Nava y Marcelo Garza, con 57, y los brasileños Luan Rodrigues y Pedro Freitas, que hicieron 19.

La gran jornada colombiana terminó con el oro de Nicolás Olivera en el keirin masculino con un 10.429, lo que le dejó la plata al argentino Matías Murillo con un 10.844 y el bronce al trinitense Danell James con un 10.877.EFE

