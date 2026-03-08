Colombia elige Congreso antes de presidenciales con la derecha al acecho del poder

Los colombianos eligen el domingo un nuevo Congreso en unas elecciones que medirán la temperatura de cara a las presidenciales, en las que la izquierda de Gustavo Petro aspira a conservar el poder.

Aliados del primer mandatario izquierdista de Colombia buscan reforzar su presencia en el legislativo ante la derecha, otrora la mayor fuerza política del país, que espera recuperar terreno antes de los comicios presidenciales del 31 de mayo.

Más de 41 millones de colombianos están habilitados para elegir a 285 congresistas desde las 08H00 hasta las 16H00 locales (13H00-20H00 GMT).

En las urnas calificarán la gestión del actual Congreso que, si bien dio luz verde a algunas de las ambiciosas reformas de Petro, cerca del final de su mandato rechazó propuestas como cambiar el sistema de salud o hacer una reforma fiscal para aumentar impuestos a los más ricos.

El presidente respondió a los legisladores opositores con constantes marchas multitudinarias en las que dio fuertes discursos en contra del Congreso, desprestigiado entre el electorado desde hace años por múltiples escándalos de corrupción en un país que intenta salir de más de medio siglo de conflicto armado.

«Para que haya un cambio en este país tiene que ser un milagro», dice a la AFP Marta Sandoval, una chef de 39 años.

El nuevo Congreso asumirá el 20 de julio, casi tres semanas antes de la investidura del sucesor de Petro.

Las encuestas dan como favoritos para las presidenciales al senador izquierdista Iván Cepeda, un hombre fuerte de la izquierda que pertenece al mismo partido del presidente, y a Abelardo de la Espriella, un abogado cercano a la derecha que se presenta como un «outsider».

-Continuidad vs. oposición-

Ante el descrédito, los partidos han recurrido a personalidades de redes sociales para conquistar votantes.

Cepeda, el favorito en la carrera presidencial, aspira a persistir en las reformas de la izquierda, por lo que debe contar con un Congreso aliado, como no sucede con Petro.

«Gracias al Congreso que tenemos bien o mal, no pasaron varias reformas que eran nefastas para el país», sostiene Damaris Pavón, una politóloga de 37 años, disgustada con la labor del mandatario.

Otros como Elvira Camacho, una secretaria jubilada de 64 años, prefieren votar por quienes garanticen «una continuidad» de las ideas del mandatario actual.

Una de las propuestas de la izquierda es modificar la Constitución, lo que analistas consideran un riesgo de que el presidente concentre poder.

La derecha pretende recuperarse del golpe que sufrió en 2022 al perder la bancada más grande del Congreso y la presidencia.

El expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), el dirigente derechista más influyente del siglo, es uno de los candidatos al Senado en un intento que busca movilizar votantes que respaldaron su guerra contra las guerrillas.

El exmandatario rechaza políticas de Petro como la «paz total», una apuesta por negociar con grupos armados ilegales que se fortalecieron en lugar de dejar las armas.

La violencia continúa siendo un actor en las elecciones. Durante la campaña electoral fue asesinado el año pasado el senador de derecha Miguel Uribe, que aspiraba a ser un candidato presidencial.

