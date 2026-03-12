The Swiss voice in the world since 1935
Colombia encaja ante Francia su segunda paliza en el Premundial femenino

Redacción Deportes, 12 mar (EFE).- La selección de Colombia perdió este jueves ante la de Francia por un margen de 40 puntos (48-88) y encajó su segunda y contundente derrota en el Premundial femenino de baloncesto que se juega en la ciudad francesa de Villeurbanne.

Si el miércoles las cafeteras cayeron ante Nigeria por 33 tantos (70-37), este jueves llegó la segunda paliza, esta vez ante las anfitrionas francesas, lideradas por Leila Lacan, y por 40 puntos de diferencia (48-88).

Jenifer Muñoz fue lo mejor del equipo colombiano, al que aportó 12 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias y un saldo de 11 créditos de valoración.

Colombia jugará el sábado contra Corea del Sur, el domingo contra Alemania y el martes frente a Filipinas.

Francia y Alemania lideran este Grupo A del Premundial con pleno de dos victorias y 4 puntos. Surcoreanas y nigerianas suman 3 puntos, mientras que colombianas y flipinas cierran la llave cpn dos derrotas. EFE

