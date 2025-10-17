Colombia espera la participación de al menos doce mandatarios en la IV Cumbre Celac-UE

Bogotá, 17 oct (EFE).- El Gobierno colombiano espera la asistencia de al menos una docena de mandatarios a la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE) que se celebrará en noviembre en la ciudad caribeña de Santa Marta, informó este viernes la canciller, Rosa Villavicencio.

Hasta la fecha han confirmado su participación en la Cumbre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

También, participarán los primeros ministros de Portugal, Luis Montenegro; Dinamarca, Mette Frederiksen; Eslovaquia, Robert Fico; Finlandia, Petteri Orpo; Croacia, Andrej Plenkovic; Jamaica, Andrew Holness, y Barbados, Mia Mottley.

«Cuando hemos hablado de las confirmaciones es porque ya tenemos la nota verbal que han enviado, pero a nivel de diálogo, de llamadas, tenemos confirmado al presidente de Uruguay (Yamandú Orsi), seguramente al presidente (Luiz Inácio) Lula (da Silva, Brasil), estamos hablando con México (Claudia Sheinbaum) y Guatemala (Bernardo Arévalo) también», dijo la canciller en una rueda de prensa.

Villavicencio explicó que México «tiene unas circunstancias internas por las inundaciones y por los desastres naturales que igual todavía no lo ha dicho (confirmado)», pero anticipó que, en lo que tiene que ver con los presidentes latinoamericanos, en la Cumbre tendrán «un número casi igual a la presencia de los jefes de Estado de Europa».

A la Cumbre en Santa Marta, los días 9 y 10 de noviembre, han sido invitados los jefes de Estado o de Gobierno de los 33 países de la Celac y los 27 de la UE.

«Creo que hemos llegado a un punto en el que la dinámica, los objetivos y la ilusión es compartida (…) hay un gran trabajo coordinado y hay mucho ánimo y mucha ilusión porque esto nos salga muy bien y seguro que así va a ser porque hay mucho trabajo acumulado, no solamente de ahora, sino de todo el proceso que se está construyendo con el liderazgo del presidente Gustavo Petro», manifestó la canciller.

Colombia, como presidente pro tempore de la Celac, es la anfitriona de la IV Cumbre con la UE, que sucede a las celebradas en Santiago de Chile en 2013 y en Bruselas en 2015 y 2023. EFE

