Colombia esperará a que Venezuela decida su futuro antes de reconocer a Delcy Rodríguez

1 minuto

Bogotá, 6 ene (EFE).- El Gobierno colombiano esperará a que los venezolanos decidan su futuro político antes de reconocer a Delcy Rodríguez como presidenta encargada de ese país tras la detención por Estados Unidos de Nicolás Maduro, dijo este martes la canciller Rosa Villavicencio.

«Solamente los venezolanos desde su soberanía podrán decidir su destino. En el momento actual ante la falta del presidente Maduro ha sido elegida, pero continúa en el cargo de vicepresidenta. Eso obedece al ordenamiento público interno de ese país», manifestó la canciller en una rueda de prensa en Bogotá. EFE

