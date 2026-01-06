The Swiss voice in the world since 1935

Colombia esperará a que Venezuela decida su futuro antes de reconocer a Delcy Rodríguez

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Bogotá, 6 ene (EFE).- El Gobierno colombiano esperará a que los venezolanos decidan su futuro político antes de reconocer a Delcy Rodríguez como presidenta encargada de ese país tras la detención por Estados Unidos de Nicolás Maduro, dijo este martes la canciller Rosa Villavicencio.

«Solamente los venezolanos desde su soberanía podrán decidir su destino. En el momento actual ante la falta del presidente Maduro ha sido elegida, pero continúa en el cargo de vicepresidenta. Eso obedece al ordenamiento público interno de ese país», manifestó la canciller en una rueda de prensa en Bogotá. EFE

joc/pc/jrh

(foto)(video)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR