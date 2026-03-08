Colombia pasa la mitad de la jornada electoral sin incidentes que afecten las votaciones

Bogotá, 8 mar (EFE).- Las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas a la Presidencia de Colombia superaron este domingo su ecuador sin hechos graves que afecten las votaciones y con una alta participación ciudadana, confirmaron las autoridades.

«El balance del PMU (puesto de mando unificado) es de tranquilidad: la jornada electoral avanza sin hechos graves y con una alta participación de ciudadanos en los puestos de votación», expresó el ministro del Interior, Armando Benedetti, en una rueda de prensa.

Según la Registraduría Nacional, que organiza las elecciones, 41.287.084 colombianos están habilitados para votar hoy en 125.259 mesas instaladas en 13.746 puestos en todo el país.

Votación de los candidatos y del presidente

Durante la primera mitad de la jornada electoral, que irá hasta las 16:00 hora local (21:00 GMT), votaron casi todos los 16 candidatos de las consultas interpartidistas y el presidente colombiano, Gustavo Petro, quien pidió a los colombianos que voten pensando en «el interés general».

«Acabé de votar para Senado y Cámara. Así que invito a todos los demás colombianos a seguir por este camino», expresó el mandatario en una breve declaración después de votar en la Mesa No. 1, instalada en el Capitolio Nacional, adonde llegó acompañado de su esposa, Verónica Alcocer, y sus hijas Sofía y Antonella.

Por otra parte, la coalición que más atención atrajo durante la campaña fue ‘La gran consulta por Colombia’, que cuenta con nueve opositores de derecha que aspiran a la Presidencia: Mauricio Cárdenas, David Luna, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Paloma Valencia, Juan Carlos Pinzón, Aníbal Gaviria, Enrique Peñalosa y Juan Daniel Oviedo.

Peñalosa, quien fue alcalde de Bogotá en los periodos 1998-2000 y 2016-2019, recordó este domingo al asesinado senador y aspirante presidencial de derechas Miguel Uribe Turbay, quien murió el pasado 11 de agosto, dos meses después de ser herido gravemente en un atentado en Bogotá.

«No puedo dejar de pensar en Miguel Uribe, mi amigo que debería estar hoy aquí. Me duele infinitamente y rindo un homenaje a él y eso es un recordatorio a los ciudadanos de la importancia que hay de defender la democracia de los violentos en este momento tan importante de nuestra historia», manifestó.

La también exalcaldesa de Bogotá Claudia López, de la ‘Consulta de las soluciones: salud, seguridad y educación’ (centro), afirmó: «Los invito a darme su apoyo para que las reformas sociales que van bien continúen y las defendamos; para que los tres dolores que nos aquejan a todos -salud, seguridad y corrupción- los corrijamos y salgamos adelante».

El exsenador Roy Barreras, de la consulta izquierdista ‘Frente por la vida’, pidió a los ciudadanos su apoyo porque considera que es «una opción en la que todos podemos progresar».

Incidentes aislados

La ONG Misión de Observación Electoral (MOE) señaló «que la jornada electoral transcurre con normalidad, solo se han registrado algunos incidentes aislados en el territorio nacional».

Uno de ellos ocurrió horas antes de la apertura de las votaciones cuando la Registraduría informó de un hecho de violencia en el caserío de Barranca Vieja, en el municipio de Calamar, departamento de Bolívar (norte), donde la noche del sábado una turba destruyó urnas y cubículos de cuatro mesas de votación.

La MOE reconoció «la rápida actuación de las autoridades, gracias a lo cual el día de hoy el puesto está funcionando con normalidad».

Igualmente, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, denunció que más de 2.400 personas intentaron cruzar ilegalmente la frontera de Venezuela con Colombia para supuestamente votar, pese a que los pasos limítrofes están cerrados como ocurre en todas las elecciones.

En un video divulgado por esa cartera se ve a centenares de personas haciendo fila para subirse a una balsa improvisada en el lado venezolano para cruzar el río Táchira, frontera natural entre ambos países.

«Ya estamos desplegando todas las capacidades (…) aquí hay una comisión el delito en flagrancia» de compra de votos, añadió el ministro de Defensa. EFE

