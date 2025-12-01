Colombia se acerca a 200 medallas y Perú se consolida en tercera posición de Bolivarianos

Lima, 30 nov (EFE).- Colombia llegó este domingo a 198 medallas, 83 de ellas de oro, con lo que mantuvo su ventaja en el primer lugar del medallero de los XX Juegos Bolivarianos.

Venezuela y Perú le siguen el rastro, en ese orden.

Los anfitriones peruanos apuntalaron su tercera posición gracias al desempeño sobresaliente en el surf y el taekwondo.

La delegación colombiana ratificó su liderato en el medallero general con 67 medallas de plata y 48 de bronce.

Venezuela llegó a 158 medallas, con 55 de oro, 48 de plata y 55 de bronce, aunque seguido cada vez más de cerca por Perú, que alcanzó un total de 143 medallas, con 42 de oro, 43 de plata y 58 de bronce.

En la cuarta posición de mantuvo Chile, con 29 de oro, 30 de plata y 33 de bronce, seguido por Guatemala, el país invitado con mejor participación en el torneo, que también se le acercó con 23 de oro, 16 de plata y 21 de bronce.

La sexta posición es ocupada por Ecuador que, de un total de 75 medallas, tiene 15 de oro, 32 de plata y 28 de bronce, mientras que Panamá avanzó al séptimo puesto, con 5 de oro, 4 de plata y 9 de bronce.

Durante la octava jornada se disputaron competencias de béisbol, billar, boxeo, ciclismo de pista, clavados, futsal, pentatlon moderno, remo, surf, taekwondo, tenis de mesa y voleibol sala.

Entre los resultados más destacados estuvieron las 7 medallas de oro, 1 de plata y 6 de bronce que obtuvieron los deportistas peruanos en las 8 modalidades de surf que se disputaron en las playas del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Punta Rocas, en el sur de Lima.

Los peruanos se quedaron con la competencia de ‘bodyboard’ masculina, ganada por Cristopher Bayona; longboard masculina, que conquistó Lucas Garrido Lecca; y longboard femenina, obtenida por María Fernanda Reyes.

Además, la medalla dorada de shortboard femenina fue conquistada por Sol Aguirre, la de shortboard masculina por Lucca Mesinas y la de sup surf masculina por José Sebastián Gómez.

El sábado, la competencia de sup race masculina también fue ganada por el peruano Itzel Delgado.

La panameña Verónica Correa fue la única competidora que logró romper la hegemonía peruana en el surf, al quedarse con el oro en la competencia de bodyboard femenina.

Con la victoria de Correa, Panamá dio el salto hasta el séptimo lugar del medallero, al llegar a cinco medallas de oro, gracias a la actuación de sus deportistas en el surf, gimnasia artística y lucha.

Panamá, que también ha alcanzado 4 medallas de plata y 9 de bronce, se ha convertido en el segundo mejor participante centroamericano en los Bolivarianos, solo por detrás de Guatemala, y en la clasificación general se ubica por delante de República Dominicana, El Salvador, Uruguay, Paraguay y Bolivia.

Los Juegos Bolivarianos de 2025 se celebrarán hasta el próximo 7 de diciembre con la participación de más de 4.000 deportistas de 17 países, para quienes es la primera gran cita polideportiva del ciclo olímpico con miras a Los Ángeles 2028.

– Medallero de los XX Juegos Bolivarianos:

País Oro Plata Bronce Total

.1. Colombia 83 67 48 198

.2. Venezuela 55 48 55 158

.3. Perú 42 43 58 143

.4. Chile 29 30 33 93

.5. Guatemala 23 16 21 60

.6. Ecuador 15 32 28 75

.7. Panamá 5 4 9 18

.8. Rep. Dominicana 2 7 13 22

.9. El Salvador 2 6 8 16

10. Uruguay 1 0 0 1

11. Paraguay 0 4 7 11

12. Bolivia 0 0 5 5

