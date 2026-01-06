Colombia se apoyará en los organismos multilaterales ante las amenazas de Trump a Petro

4 minutos

Bogotá, 6 ene (EFE).- El Gobierno colombiano se apoyará en los organismos multilaterales para afrontar las amenazas de una eventual operación militar de Estados Unidos como la del pasado sábado en Venezuela, señaló este martes la canciller colombiana, Rosa Villavicencio.

«Seguimos insistiendo en que debe cumplirse el derecho internacional, deben respetarse los principios de la democracia y deben respetarse también los principios que se han creado en el orden internacional que están contenidos en la Carta de las Naciones Unidas», dijo en una rueda de prensa en Bogotá.

El domingo, el presidente estadounidense, Donald Trump se refirió una vez más en términos despectivos a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, a quien acusa de «fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos» y agregó: «Es algo que no va a estar haciendo por mucho tiempo».

Al ser preguntado si eso significa que podría haber una operación de Estados Unidos en Colombia, como la que se hizo en Venezuela contra Nicolás Maduro, quien fue detenido con su esposa Cilia y ambos llevados ante un juez de Nueva York, Trump respondió: «A mí me suena bien eso».

«Nuestra idea es que no se sigan imponiendo las soluciones de facto. Lo acaba de decir la ministra, hay una trayectoria nefasta de intervencionismo en otras zonas del mundo», dijo por su parte el vicecanciller colombiano para Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo Jassir.

El diplomático añadió que «Estados Unidos en el último tiempo ha amenazado a seis países: Cuba, Nigeria, Irán, México, Colombia, Venezuela, etcétera» y por eso el Gobierno del presidente Gustavo Petro lo que ha hecho «básicamente es apelar a todas las instancias multilaterales».

Eso incluye la ONU, en cuyo Consejo de Seguridad Colombia ocupa un asiento como miembro no permanente desde el pasado 1 de enero, y el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se reunirá hoy en Washington para analizar la situación.

«Nuestro llamado siempre es a apelar a nuestra trayectoria democrática, a nuestra trayectoria diplomática», subrayó el vicecanciller en la rueda de prensa.

Reunión con jefe de misión de EE.UU. en Bogotá

La ministra de Relaciones Exteriores señaló que, ante el nuevo incidente en la relación con Estados Unidos, su cartera mandó una nota de protesta por las recientes ofensas de Trump a Petro y hoy se reunirá con el jefe de misión de Washington en Bogotá, John McNamara, para reiterar ese malestar.

«La reunión que tendremos hoy con el representante de Estados Unidos es justamente para presentar nuestra nota verbal de rechazo a estas injurias, a estas amenazas que no son solamente para el presidente Gustavo Petro, que es nuestro presidente elegido democráticamente, es el presidente legítimo (…) sino una ofensa a nuestro país», agregó Villavicencio.

Petro amenazó el lunes con volver a tomar las armas si es necesario, como en sus años de guerrillero, para defender la soberanía de su país de la «amenaza ilegítima» de Trump.

«Aunque no he sido militar sé de la guerra y la clandestinidad. Juré no tocar una arma más desde el pacto de paz de 1989 (sic), pero por la patria tomaré de nuevo las armas que no quiero», dijo Petro en su cuenta de X.

En su juventud, Petro formó parte de la guerrilla del M-19 que se desmovilizó en 1990 después de firmar un acuerdo de paz con el entonces presidente colombiano Virgilio Barco (1986-1990).

El Gobierno colombiano convocó para mañana una manifestación nacional en defensa de la soberanía a la que asistirá Petro, que pronunciará un discurso en la concentración que tendrá lugar en la Plaza de Bolívar, en Bogotá. EFE

joc/pc/psh

(foto)(video)