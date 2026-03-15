Colombia suma frente a Alemania otra dura derrota en el Premundial femenino (57-78)

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Redacción Deportes, 15 mar (EFE).- La selección de Colombia sumó este domingo su cuarta derrota consecutiva en el Premundial femenino de baloncesto que se juega en el Astroballe de la ciudad francesa de Villeurbanne, en esta ocasión frente a Alemania, líder invicta del grupo A, que la superó por un claro 57-78.

Las cafeteras cayeron el miércoles en su estreno ante Nigeria por 33 puntos (70-37), repitieron derrota un día después ante las anfitrionas francesas, que las superaron por 40 puntos de diferencia (48-88) y cedieron el sábado ante Corea del Sur (82-52). Tras su nuevo tropiezo de hoy frente al combinado germano, cerrarán su participación el martes frente a Filipinas, que tampoco conoce la victoria.

Alemania, que ya suma cuatro triunfos en otros tantos partidos, dominó el choque desde el salto inicial pese al ímpetu inicial de las colombianas, que llegaron a ponerse por delante mediado el primer cuarto (11-9) pero fueron cediendo ante el empuje y mayor calidad de su rival, que con un parcial de 8-0 recuperó el mando del choque y llegó al final del primer cuarto por delante (16-23).

Guiadas por una gran Emily Bessoir, autora de quince puntos y once rebotes en menos de 28 minutos, y Alina Hartmann, máxima anotadora de su equipo con 17 tantos y cinco triples en su haber, las europeas llegaron al descanso con el partido encarrilado (31-42).

La segunda parte tampoco tuvo historia, con Alemania dominando el tercer (15-18) y último cuarto (11-18) y alcanzando ventajas que llegaron a ser de 23 puntos que al final se quedaron en 21 (57-78).

En Colombia, que acusó su desacierto desde la línea de tres puntos (3/14, un 21 por ciento), destacó la aportación de Yuliany Paz, que lideró a su equipo con 17 tantos y tres rebotes y que fue la única jugadora del equipo que entrena Luis Cuenca que pudo aportar siete o más tantos en un choque en el que las cafeteras estuvieron por delante durante casi cinco minutos. EFE

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