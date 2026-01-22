Colombia suspende la venta de electricidad a Ecuador luego de la imposición de aranceles

4 minutos

Bogotá, 22 ene (EFE).- El Gobierno colombiano suspendió este jueves la venta de energía eléctrica a Ecuador para dar prioridad a su «soberanía energética», luego de que el presidente de ese país, Daniel Noboa, anunciara un arancel del 30 % a los productos colombianos por una supuesta falta de apoyo en la lucha contra el narcotráfico.

El Ministerio de Minas y Energía expidió una resolución «mediante la cual se suspenden las Transacciones Internacionales de Electricidad (TIE) entre Colombia y Ecuador, como una medida preventiva orientada a proteger la soberanía y la seguridad energética del país, en un contexto marcado por la variabilidad climática y las alertas tempranas sobre una posible transición hacia un nuevo fenómeno de El Niño».

«Seguimos creyendo en la integración energética y en el diálogo entre pueblos hermanos. Sin embargo, las condiciones actuales, tanto energéticas como comerciales, no permiten mantener las transacciones internacionales de electricidad sin poner en riesgo el abastecimiento nacional», manifestó en un comunicado el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

Los dos países tienen una interconexión eléctrica con capacidad de 400 kilovatios, y durante la crisis energética que vivió Ecuador por la sequía entre 2023 y 2024, Colombia duplicó sus envíos de electricidad a ese país para ayudar a mitigar los apagones diarios.

Según el Ministerio de Minas y Energía, la decisión de suspender la venta de electricidad a Ecuador «busca garantizar el abastecimiento interno ante la variabilidad climática y la proyección de disminución de energía firme en el Sistema Interconectado Nacional».

«El deber del Estado es garantizar, ante todo, que los hogares, la industria y los servicios esenciales de Colombia cuenten con energía segura y confiable. Esta es una decisión responsable, preventiva y soberana», subrayó el ministro.

El trasfondo de los aranceles

Pese a que el comunicado no menciona directamente el sorpresivo anuncio hecho el miércoles por Noboa, la decisión de suspender las ventas de electricidad al país vecino se produce un después de que se informara de la imposición arancelaria.

El presidente ecuatoriano dijo ayer que se aplicará «una tasa de seguridad del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia» por «la falta de reciprocidad y acciones firmes» por parte de este país en la lucha contra el narcotráfico.

«Hemos hecho esfuerzos reales de cooperación con Colombia, incluso con un déficit comercial que supera los 1.000 millones de dólares anuales. Pero mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna», señaló Noboa en su cuenta de la red social X.

El mandatario agregó que, «por eso, ante la falta de reciprocidad y acciones firmes, el Ecuador aplicará una tasa de seguridad del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia desde el primero de febrero».

El ministro colombiano de Minas y Energía, al conocer ayer la decisión de Noboa, la tachó de «agresión económica».

«Cuando se restablezcan las condiciones de seguridad energética y se reconstruya un marco de confianza y buena fe entre ambos países, Colombia estará dispuesta a retomar los intercambios eléctricos. La integración no puede construirse a costa de la soberanía ni del bienestar de nuestro pueblo», concluyó hoy el ministro colombiano.

Horas antes de ordenar la suspensión de las ventas de energía, la ministra colombiana de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Diana Marcela Morales, anunció que, en reciprocidad a la decisión de Noboa, se aplicará un gravamen del 30 % a la importación de 20 productos provenientes de Ecuador. EFE

joc/cg