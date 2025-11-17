Colombiana Ecopetrol denuncia un atentado a su oleoducto en zona fronteriza con Venezuela

1 minuto

Bogotá, 17 nov (EFE).- La petrolera estatal Ecopetrol, la empresa más grande de Colombia, denunció este lunes un «ataque terrorista perpetrado por desconocidos» contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas en una zona rural de Arauquita, en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela.

En un comunicado, Cenit, filial del Grupo Ecopetrol, informó que activó el plan de emergencia y contingencia por la pérdida de contención del oleoducto, uno de los más importantes del país, debido a este atentado ocurrido a la altura de la vereda Las Acacias, hasta donde se desplazó el Ejército.

«La compañía recomienda a la comunidad no acercarse al lugar de los hechos, hasta tanto culminen las labores de atención y reparación a las que haya lugar», señaló.

Cenit y Ecopetrol, agregó la nota, «rechazan estas acciones ilícitas y hacen un llamado para que cesen los delitos contra la infraestructura que ponen en riesgo la integridad de las comunidades, generan graves consecuencias al ambiente y afectan el desarrollo económico del país».

Este nuevo ataque se suma a una serie de incidentes similares ocurridos en los últimos años en esta región, donde tiene presencia la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos criminales.

El oleoducto Caño Limón-Coveñas, de 770 kilómetros de longitud, transporta petróleo desde los pozos de Arauca hasta el puerto de Coveñas, en el mar Caribe. EFE

