The Swiss voice in the world since 1935

Colombianos Duplat y Andrés Cepeda unen sus voces en canción sobre contrastes de la vida

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Bogotá, 4 sep (EFE).- Los cantantes colombianos Duplat y Andrés Cepeda lanzaron este jueves su nuevo sencillo ‘Dulce y amarga’, una colaboración que busca reflejar los contrastes inevitables de la vida: la alegría y la melancolía, lo bello y lo doloroso.

La inspiración para el tema llegó a Duplat tras una velada de premios, y tomó forma definitiva en una sesión de escritura con Cepeda, cuyo resultado se consolidó en el estudio con una producción pop/rock cargada de emotividad, según un comunicado de su equipo de prensa.

«Creo que esta canción va a ser un antes y un después en mi carrera», aseguró Duplat, cantante de 24 años oriundo de Bogotá, quien resaltó la honestidad y sencillez de la propuesta.

Cepeda, por su parte, dijo que sintió la química entre ambos de manera inmediata: «En 45 minutos teníamos la canción. Creo que es una muy buena colaboración en la que nuestros estilos se entienden a la perfección. Seguramente estaremos trabajando juntos más a menudo».

‘Dulce y Amarga’ llega tras el lanzamiento de ‘Déjame Ser’ y un reconocimiento que el Concejo de Bogotá otorgó a Duplat por su aporte cultural a la capital, al igual que le entregó a otras bandas bogotanas como Morat el año pasado.

El artista, además, prepara una gira junto a Manuel Medrano por América Latina y España. EFE

pc/csr/gad

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR