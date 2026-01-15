Comandante de la Guardia Nacional de Massachusetts visita Paraguay para fortalecer lazos

Asunción, 15 ene (EFE).- El comandante de la Guardia Nacional de Massachusetts, el mayor general Gary Keefe, comenzará mañana una visita a Paraguay, donde se reunirá con el ministro de Defensa, Óscar González, como parte de sus esfuerzos por fortalecer los lazos de cooperación entre su país y la nación suramericana, informó este jueves una fuente militar.

Keefe llegará al país la madrugada del viernes y asistirá a la ceremonia de conmemoración de los 46 años de la creación del Grupo Aerotáctico de la Fuerza Aérea Paraguaya en la ciudad de Luque, cercana a la capital Asunción.

En este acto participarán el ministro de Defensa paraguayo, así como los jefes de los componentes de la Fuerza Armada, con los que Keefe sostendrá encuentros en aras de fortalecer la asociación entre ambos países.

El jefe militar, quien concluirá su visita el próximo 22 de enero, llegará junto a una comitiva de siete personas.

En abril pasado, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, condecoró al militar estadounidense por su apoyo a las autoridades locales en la atención de emergencias y la gestión de riesgos.

Paraguay es uno de los mayores socios de Estados Unidos en la región latinoamericana.

En diciembre pasado, ambas naciones reforzaron sus lazos con la firma del Acuerdo sobre el Estatuto de Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés), que regula la presencia de militares estadounidenses en la nación suramericana y establece las pautas para una cooperación amplia en materia de seguridad.

El sábado pasado, llegó a Paraguay un grupo de instructores militares de EE.UU., así como un lote de armas y municiones, para capacitar a miembros del Batallón Conjunto de Fuerzas Especiales (BCFE). EFE

