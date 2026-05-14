Comienza el Torneo Intermedio y Nacional y Peñarol buscan volver a lo más alto

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Montevideo, 14 may (EFE).- El Torneo Intermedio uruguayo comenzará este viernes con Nacional y Peñarol en busca de volver a lo más alto luego de una mala primera parte de temporada.

El recientemente finalizado Torneo Apertura dejó a Racing como nuevo campeón con 31 puntos y al Aurinegro en la cuarta posición con 27 unidades luego de ocho victorias, tres empates y cuatro derrotas.

Mientras tanto, Nacional acabó séptimo con 22 enteros tras sumar siete triunfos, una igualdad y siete caídas.

De acuerdo con esto, ambos tratarán de revertir la situación en un certamen que solo podría enfrentarlos en una eventual final después de haber quedado en grupos diferentes y que les servirá para sumar puntos en la Tabla Anual acumulada.

Peñarol compartirá el Grupo A con Racing, Boston River, Central Español, Cerro, Cerro Largo, Defensor Sporting y Liverpool, mientras el Tricolor estará en el Grupo B con Albion, Danubio, Deportivo Maldonado, Juventud, Montevideo City Torque, Progreso y Montevideo Wanderers.

Este viernes, Nacional se estrenará ante Montevideo City en el juego que abrirá la jornada y en el que buscará tomar impulso antes de enfrentarse el 20 de mayo al peruano Universitario en un duelo vital para sus aspiraciones en la Copa Libertadores.

Un día después, Progreso visitará a Juventud en otro encuentro del Grupo B, que seguirá el domingo con Albion-Montevideo Wanderers y acabará el lunes cuando se enfrenten Deportivo Maldonado y Danubio.

Peñarol recibirá al sábado a Liverpool en un encuentro que abrirá el Grupo A y en el que también buscará tomar impulso para la copa.

El Aurinegro recibirá el 21 de mayo a Corinthians, sabe que para avanzar a los octavos de final no tiene margen de error y depende de otros resultados.

También por el Grupo A, Boston River recibirá a Cerro el sábado, al tiempo que el domingo se jugarán Central Español-Defensor Sporting y Cerro Largo-Racing.

– Partidos de la primera jornada del Torneo Intermedio:

Grupo A:

16.05: Boston River-Cerro, Peñarol-Liverpool.

17.05: Central Español-Defensor Sporting, Racing-Cerro Largo.

Grupo B:

15.05: Montevideo City Torque-Nacional.

16.05: Juventdud-Progreso.

17.05: Albion-Montevideo Wanderers.

18.05: Deportivo Maldonado-Danubio. EFE

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